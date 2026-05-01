PNP: Labor Day protest, hapsay ra

Gianunsiyo sa Philippine National Police (PNP) niadtong Biyernes, Mayo 1, 2026, nga walay dagkong dautang insidente nga nahitabo base sa ilang inisyal nga assessment sa mga kalihukan sa Labor Day sa tibuok nasod.
Sa sayong mga report, labing minos siyam ka mga rali ang gipahigayon sa tibuok nasod nga gitambungan sa mokabat 3,410 ka partisipante.
Ang mga kalihukan nagpunting sa mga mulo sa mga mamumuo sama sa umento sa suholan, presyo sa lana, ug proteksyon sa mga trabahante.
“The initial assessment is coming out well because we have no untoward incidents as of this report,” matod sa tigpamaba sa PNP nga si Brig. Gen. Randulf Tuaño sa usa ka press briefing.
Sumala ni Tuaño, ang operasyon sa kapulisan nakatutok sa police visibility, pagdumala sa trapiko, pagbantay sa mga importanteng dapit, ug pagseguro nga hapsay ang mga panagtigom sa publiko.
Nakig-alayon sab ang mga awtoridad sa mga organisador sa rali aron irespeto ang katungod sa malinawong protesta samtang giseguro ang kaluwasan.
Gibutyag ni Tuaño nga kadaghanan sa mga rali sa Metro Manila gipahigayon nga walay permit, gawas sa usa nga gi-awtorisar sa lokal nga kagamhanan sa Marikina.
Gidepensahan sab niya ang mga security measures duol sa Malacañang, lakip na ang pagbutang og mga barbed wire.
“The PNP says there is no such thing as overkill as far as preparation is concerned,” sigon ni Tuaño.
“Patuloy kaming nakaantabay — not just to ensure security, but to support the safe and peaceful expression of our people’s concerns,” matod niya sa usa ka pamahayag.
Kapin sa 106,000 ka mga personnel sa kapulisan ang gipakatap sa tibuok nasod, inubanan sa mga force multipliers ug mga kaubang ahensiya, aron maseguro ang kaluwasan sa publiko. / PNA