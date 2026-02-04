PNP masaligon nga makonbikto ang mga mipatay sa mga polis

Ang hepe sa Philippine National Police (PNP) nga si General Jose Melencio Nartatez Jr. nagpadayag sa iyang paglaom nga ang mga kaso nga gipasaka batok sa mga nalambigit sa pagpatay sa usa ka babayeng polis ug sa iyang 8-anyos nga anak lalaki, ingon man ang mga responsable sa kamatayon sa usa ka police sergeant sa Bulacan, lig-on kaayo ug moresulta sa konbiksyon sa korte.
“Our investigators in both cases really did their job to solve the cases since Day 1. All angles were pursued, and all pieces of evidence were obtained and meticulously reviewed to build a strong case,” matod ni Nartatez sa iyang pamahayag niadtong Miyerkules, Pebrero 4, 2026.
“With the evidence we have to support the cases, we are confident that there is a certainty of conviction in court against those involved,” dugang niya.
Sa usa ka press conference niadtong Martes, Pebrero 3, 2026, giingon ni Interior and Local Government Secretary Jonvic Remulla nga ang linuog nga pagpatay kang Police Senior Master Sergeant Diane Marie Mollenido ug sa iyang 8-anyos nga anak nga si John Ysmael, giisip na nga “solved” human gidakop ang duha ka giingong mastermind—nga nigawas nga mga kinugos ra diay sa maong babayeng polis—ug ang pagtahan sa ilang duha ka kauban.
Matod ni Nartatez, ang ilang gitutokan karon mao ang pagpangita sa tanang nahabilin nga mga suspek sa pagpatay kang Police Staff Sergeant Renato Casauay Jr., lakip na ang gunman nga giila nga si Julian Salamat.
Upat ka indibidwal ang nadakpan kalabot sa kamatayon ni Casauay, kansang patay nga lawas narekober gikan sa septic tank sa usa ka balay didto sa Malolos, Bulacan.
Giingon ni Remulla nga ang pagpatay kang Casauay adunay kalambigitan sa iyang trabaho isip miyembro sa Police Drug Enforcement Unit.
Lakip sa mga nadakpan nga suspek mao ang usa ka Police Corporal nga napakyas sa pagdakop kang Salamat sa dihang niadto kini kaniya aron mokumpisal sa krimen.
Gidawat ni Nartatez ang desisyon ni Remulla sa pagtanyag og P1-milyon nga ganti para sa pagdakop kang Salamat ug sa uban pang mga suspek nga gikasohan kalabot sa pagpatay kang Casauay.
Matod niya, ang maong tanyag nga ganti makatabang sa PNP sa paggukod kang Salamat ug sa iyang grupo. /TPM/SunStar Philippines