PNP mi-raid og drug laboratory sa Caloocan

Nadiskubrihan sa kapulisan ang usa ka gidudahang tago nga laboratoryo sa ilegal nga drugas sa Caloocan City, diin nasakmit ang mga kemikal ug kagamitan sa laboratoryo nga mobalor og kapin sa P10 ka milyon, sumala sa Philippine National Police (PNP) niadtong Sabado, Enero 24, 2026.
Ang operasyon gipahigayon sa alas 8:16 sa buntag niadtong Enero 24, 2026, sa mga sakop sa Caloocan City Police Station, Special Weapons and Tactics (SWAT), ug Drug Enforcement Unit (DDEU).
Gipunterya sa maong raid ang usa ka suspek nga nagpabiling gawasnon ug nag-atubang og mga kaso tungod sa paglapas sa Section 8 sa Republic Act 9165, o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, nga nagsilot sa paghimo og delikadong drugas ug kontroladong mga kemikal.
Nasakmit sa operasyon ang duha ka sudlanan sa likidong kemikal nga gituohang phenylacetone, nga adunay kinatibuk-ang gidaghanon nga gibana-banang 20 ka mga litro.
Gibanabana sa kapulisan nga ang kantidad niini sa merkado moabot ngadto sa kapin sa P10 ka milyon.
Na-rekover usab ang mga laboratory-grade glass flasks, separatory funnels, electric heating mantles, usa ka stainless steel heating and mixing base unit, ug uban pang mga kagamitan nga giingong gigamit sa paghimo og ilegal nga drugas.
Matod sa mga awtoridad, nagpadayon ang dugang imbestigasyon aron mailhan ang uban pang mga suspek ug matultolan ang nag-unang target sa maong operasyon.
Gidayeg ni PNP acting chief Lieutenant General Jose Melencio Nartatez Jr. ang operating units ug iyang giingon nga ang kalampusan sa operasyon tungod sa Enhanced Managing Police Operations (Empo) strategy sa kapulisan, nga nagtumong sa pagpalig-on sa mga intelligence-driven nga paningkamot sa balaod.
Gisubli sa PNP ang ilang pasalig sa pagpadayon sa mga operasyon batok sa ilegal nga drugas isip kabahin sa ilang kampanya alang sa kaluwasan sa komunidad sa tibuok nasod. / TPM / SunStar Philippines