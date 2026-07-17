PNP miawhag sa riders paggamit sa 911 hotline

Gipahinumdom sa Philippine National Police (PNP) ang mga ride hailing rider/driver nga mogamit sa 911 emergency hotline ilabi na nga makasugat og pagpangatake.
Alang sab kini sa mas dali nga pagtubag sa kapulisan sa bisan unsa nga alarma.
Si PNP Chief Gen. Jose Melencio Nartatez Jr., nagkanayon nga ang organisasyon nipalig-on sa public awareness alang sa husto nga paggamit sa emergency hotline human sa nahitabong pagpanunggab sa Caloocan City ug Cavite nga nagbiktima sa motorcycle taxi riders.
“We are working tirelessly with ride-hailing platforms to secure our streets, and we urge the public to be our partners,” matod niya sa iyang pamahayag. / TPM/SunStar
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