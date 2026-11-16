PNP, midepensa sa aksiyon sa polis batok sa Asean protest

Gidepensahan ni Philippine National Police (PNP) Chief General Jose Melencio Nartatez Jr. niadtong Lunes, Nobiyembre 16, 2026, ang aksiyon sa kapulisan atol sa pagpugos sa mga nagprotesta nga mosulod sa mga lugar diin gipahigayon ang ika-49 nga Association of Southeast Asian Nations (Asean) Summit ug uban pang may kalabutan nga mga summit.
Sa usa ka pahayag, nagkanayon si Nartatez nga magpabilin ang baruganan sa PNP batok sa mga pagsulay nga gub-on ang pag-host sa nasod sa maong summit, ug niingon nga ang mga polis kinahanglang motuman sa ilang mga katungdanan ug magpatuman sa balaod.
Matod niya, magpabilin ang igong gidaghanon sa mga polis sa tanang lugar sa summit, samtang ang dugang pwersa anaa sa standby ug estratehikong gibutang aron motubag sa bisan unsang mahimong mahitabo.
Balik-balik nga nanawagan ang PNP sa mga nagprotesta nga ipahigayon ang ilang mga demonstrasyon sa angay nga mga lugar ug sa angay nga panahon.
“Hindi po ugali ng mga Pilipino ang mambastos at ilagay sa alanganin ang seguridad ng ating mga bisita,” matod ni Nartatez.
Dugang pa niya nga gihimo sa mga komander sa kapulisan ang tanang lakang aron mapugngan ang paggrabe sa sitwasyon pinaagi sa balik-balik nga paghangyo sa mga nagprotesta, pagpagawas og mga pasidaan, ug paghatag kanila og higayon nga makigtambayayong sa malinawon nga paagi.
Giingon ni Nartatez nga bisan pa man og girespeto sa PNP ang katungod sa publiko sa pagprotesta, kinahanglan kini nga ipahigayon sa responsable nga paagi ug dili makalapas sa mga katungod ug kaluwasan sa uban. /TPM/SunStar Philippines