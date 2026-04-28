PNP: ‘Military-backed People Power,’ way kamatuoran

Gipahayag sa Philippine National Police (PNP) niadtong Martes, Abril 28, 2026, nga wala silay nakitang bisan unsang seryoso o nagsingabot nga hulga sa giingong “military-backed People Power” nga lihok luyo sa nagkatap nga mga taho taliwala sa nagpadayong tensiyon sa politika.
Sa usa ka pamahayag, si PNP Chief Jose Melencio Nartatez Jr. niingon nga ang pwersa sa kapulisan nagpabiling anaa sa high alert, apan gipasabot niya nga walay validated intelligence nga nagsuporta sa mga pangangkon sa usa ka organisadong tinguha sa pagpukan sa gobiyerno.
Ang maong pamahayag nitumaw human gipakaminos ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang kabalaka bahin sa posibleng rebelyon nga giingong nalambigit sa mga elemento sulod sa militar.
Giila ni Lacson ang mga taho nga adunay pipila ka mga pundok, nga gikatahong gilangkuban sa mga retired military officers, nga nisulay sa pag-recruit og mga aktibong military personnel.
Gisubli niya ang iyang pagsupak sa bisan unsang dili konstitusyonal nga paningkamot sa pag-usab sa dagan sa politika, ug gipaniguro nga ang mga mulo, ilabi na kadtong may kalabutan sa korapsyon, kinahanglan nga iduso pinaagi sa demokratiko ug legal nga pamaagi. / TPM / SunStar Philippines