PNP mipahimangno sa kapulisan sa Pogos

Nipahimangno ang hepe sa Philippine National Police (PNP) nga si General Rommel Marbil niadtong Do­minggo, Hunyo 23, 2024, sa mga personahe sa kapulisan nga ipatigbabaw ang balaod ug huptan ang labing taas nga sukdanan sa integridad.

Samtang, ang ahensya nagpatuman sa pagpuhag batok sa mga illegal nga Philippine Offshore Gaming Operators (Pogos).

Sa usa ka pamahayag, gisi­guro ni Marbil nga manubag ang mga polis nga malambigit sa iregularidad sa mga operasyon batok sa Pogo.

“Integrity and accountability are the cornerstones of our public service. We remain committed to ensuring that our officers uphold these values,” matod ni Marbil.

“This policy serves as a reminder: engage in illegal activities, and you will be dealt with accordingly,” dason ni Marbil.

Human sa mga raid sa Pogo hubs nga miresulta sa pagkadiskubre sa kalambigitan niini sa mga illegal nga kalihokan sama sa hacking, human trafficking, scam, fraud ug kidnapping, gipakusog sa PNP ang ilang mga paningkamot batok sa mga illegal nga Pogo o kadtong naglihok nga walay angay nga documentary requirements ug permit.

Kini nga mga operasyon misangpot sa daghang mga pag-aresto, pagsakmit sa mga gidili nga ekipo, ug dakong pagkabalda sa supak sa balaod nga mga kalihokan.

Gidayeg ni Marbil ang Crimi­nal Investigation and Detection Group ug ang Anti-cybercrime Group niini tungod sa ilang maayong performance ug walay puas nga pagtinguha sa hustisya batok sa mga illegal nga Pogos.

”Their strategic planning and effective execution have safeguarded the public and demonstrated the PNP’s capability to tackle complex criminal networks,” dason niya.

Sa pagsuporta niini nga mga paningkamot, si Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. mipamatu­od pag-usab sa iyang suporta sa mga inisyatiba sa PNP nga nagpasiugda sa kamahinungdanon sa integridad ug pagkamay-tulubagon sa pagpatuman sa balaod.

Gipasaligan usab sa hepe sa PNP ang publiko sa pagmintinar sa kahapsay ug seguridad sa publiko pinaagi niining mga lakang. /SunStar Philippines