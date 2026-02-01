PNP mipahimangno sa publiko batok sa crypto, online investment scams

Gipahimangnuan sa Philippine National Police (PNP) ang publiko batok sa nagkadakong hulga sa cryptocurrency ug uban pa nga online investment scams, nga padayon nga nangbiktima sa nagkadaghang mga Pilipino.
Sumala sa datos gikan sa PNP Anti-Cybercrime Group (ACG), moabot sa 311 ka mga kaso sa investment scams ang nataho sa tibuok nasod sugod niadtong Enero 1 hangtod Disyembre 31, 2025. Sa maong gidaghanon, 12 ka mga kaso ang nalambigit sa mga pamaagi nga may kalabutan sa cryptocurrency.
Gibutyag sa mga awtoridad nga kini nga mga scam kasagarang manghaylo sa mga biktima pinaagi sa saad nga dako kaayong kita (high returns) ug, sa ubang higayon, moawhag sa pag-recruit pa og dugang mga investor.
Aron makuha ang pagsalig sa biktima, tugotan una sa mga scammer ang pag-withdraw og gamayng kantidad sa sinugdanan. Apan sa kadugayan, babagan na ang pag-access sa ilang mga account ug kinitaan, nga moresulta sa permanenteng pagkawala sa tanang kuwarta nga na-invest.
Si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatez Jr. niawhag sa publiko nga magmabinantayon sa pagpakig-atubang sa mga online investment platform.
“Ang bawat Pilipino ay may karapatan na maprotektahan ang kanilang pinaghirapang pera. Kaya naman hinihikayat namin ang lahat na maging mapanuri at huwag basta-basta magtiwala sa mga online platform na nag-aalok ng sobrang taas na kita,” matod pa ni Nartatez.
Gitambagan niya ang publiko nga i-report dayon ang bisan unsang kadudahang kalihukan sa labing duol nga estasyon sa polis.
“Mas mainam ang magtanong at mag-verify bago mag-invest upang mapigilan ang mga scammer at mapanatili ang tiwala sa online financial transactions,” dugang ni Nartatez. /TPM/SunStar Philippines