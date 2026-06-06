PNP mipalig-on sa counter-intelligence batok sa pagpang-espiya

Gimanduan ni PNP Chief Gen. Jose Melencio Nartatez Jr. ang pagpalig-on sa counter-intelligence sa tanang unit sa kapulisan taliwala sa mga report bahin sa pagpang-espiya nga nagpunting sa mga opisyal nga nagkupot og sensitibong impormasyon sa gobiyerno.
Matod ni Nartatez, kabahin kini sa tinguha nga mapakgang ang giingong pag-recruit sa mga ahente sa China nga naggamit og mga online job platform aron manguha og mga empleyado sa sektor sa depensa, foreign affairs, ug intelligence units.
“By tightening our coordination with both local and international security agencies, and by maximizing our advanced counter-intelligence capabilities, we are shutting down these covert recruitment channels,” matod sa hepe sa PNP.
Ang kamanduan nitumaw human sa report gikan sa Five Eyes intelligence alliance—nga gilangkuban sa US, UK, Canada, Australia, ug New Zealand.
Katambayayong sa PNP ang ilang Anti-Cybercrime Group ug mga eksperto sa gawas sa nasod aron bantayan mga tago nga recruitment sa internet. / PNA