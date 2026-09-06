PNP mipasalig nga i-verify ang mga kabalaka sa seguridad ni VP Sara

Gipasalig ni Philippine National Police (PNP) Chief General Jose Melencio Nartatez Jr. niadtong Dominggo, Septiyembre 6, 2026, nga susihon sa kapulisan ang mga kabalaka bahin sa seguridad nga gipadangat ni Bise Presidente Sara Duterte.
Niadtong Sabado, nitahan ug nibayad og piyansa si Duterte atubangan sa Quezon City Regional Trial Court (QC-RTC), nga nagpagawas og warrant of arrest batok kaniya tungod sa tulo ka ihap sa kasong grave threats niadtong Biyernes, Septiyembre 4.
Ang mga kaso naggikan sa pahayag ni Duterte atol sa usa ka online press conference niadtong Nobyembre 23, 2025, diin siya niingon nga nagsugo siya og tawo aron patyon si Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, ug ang House Speaker niadtong higayona nga si Martin Romualdez kung ugaling patyon siya.
Sa wala pa moadto sa Branch 98 sa QC-RTC, mihunong una si Duterte sa entrada sa Quezon City Hall of Justice ug gipadayag ang iyang kahadlok alang sa iyang kinabuhi ug sa kinabuhi sa mga miyembro sa iyang pamilya.
“I do not feel safe, I really do not feel safe. I don’t trust the court, I don’t trust the police,” iyang giingnan iyang mga abogado.
“Who will answer for it if I die later tonight? Who will be held accountable?” dugang niya.
Nagpahayag siya og kabalaka bahin sa presensya sa mga armadong pulis nga gipakatap sa building aron masiguro ang kalinaw ug kahapsay samtang nagpaabot sa iyang pag-abot.
Nagpahayag usab si Duterte og kawalay pagsalig sa iyang security detail, nga nag-ingon nga gihatag kini sila sa administrasyong Marcos.
Nihangyo siya nga kuyogan sa pipila ka mga tigbalita.
Sa usa ka pamahayag, gipasalig ni Nartatez nga ang serbisyo sa kapulisan nagpabiling propesyonal ug walay gidapigan, ug nakatutok sa pagpanalipod sa matag Pilipino. Gipadayag usab niya ang iyang pagtahod sa mga kabalaka ni Duterte alang sa iyang kaluwasan ug sa iyang pamilya.
“The Philippine National Police remains steadfast committed to the rule of law, ensuring that all our operations are conducted with utmost professionalism, impartiality, and absolute respect for individual rights without fear or favor,” matod sa heneral.
“Rebuilding trust is a continuous process of demonstrating our integrity through our actions, and we assure the public and our leaders that the PNP stands ready to protect every Filipino fairly and professionally,” dugang niya. / TPM /SunStar Philippines