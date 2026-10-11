PNP mipasalig sumpuon ang bag-ong mga pamaagi sa pagpalusot og drugas

Nimando si Philippine National Police (PNP) Chief General Jose Melencio Nartatez Jr. og mas lawom nga intelligence gathering ug mga operasyon aron masuta ug mapugngan ang bag-ong mga pamaagi nga gigamit sa drug syndicates sa pagpalusot og ilegal nga drugas sa nasod.
“We are intensifying our intelligence monitoring and information sharing with regional counterparts to deny opportunities for illegal drug syndicates either to operate in the Philippines or to make our country a transshipment point for illegal drugs,” pamahayag ni Nartatez niadtong Dominggo, Oktubre 11, 2026.
“These syndicates often shift to new strategies to continue their illicit activities, and those are the things we are currently monitoring,” pasabot niya.
Gipagawas ni Nartatez ang maong direktiba samtang gihimo sa PNP ang pag-inspeksyon ug pagsusi sa natala nga pagkasakmit sa 521 ka mga kilo nga gidudahang shabu sa mga awtoridad sa Laos gikan sa usa ka private jet.
Ang imbestigasyon naglakip sa pagsuta sa tag-iya sa ayroplano ug pagsusi sa mga detalye sa biyahe niini taliwala sa mga taho nga ang kargamento padulong sa Pilipinas.
Gisusi usab sa kapulisan ang usa pa ka lahing taho bahin sa kargamento sa gidudahang shabu nga nasakmit sa Thailand nga matod pa, padulong usab sa Pilipinas.
Gipasabot ni Nartatez nga dili tugotan sa PNP ang drug syndicates nga makadaot sa mga nakab-ot sa kagamhanan sa kampanya batok sa ilegal nga drugas.
Gipadayag niya nga ang pakig-coordinate sa PNP sa mga langyaw nga law enforcement agency kasaligan ug maayo, ug gidugang nga ang gitutokan mao gyud ang pagpugong sa mga ilegal nga kalihukan ug paggukod sa mga nalambigit niini.
Batbat ni Nartatez nga ang pambansang kagamhanan padayong nakakuha og maayong resulta sa mga operasyon batok sa ilegal nga drugas, nga makita sa kadaghan sa nasakmit nga ilegal nga drugas ug sa gidaghanon sa mga tawong nadakpan sa niaging tulo hangtod upat ka tuig.
Dugang pa niya nga dili itugot sa PNP nga adunay bisan unsang kalihukan nga makabalda niini nga kalambuan.
Giawhag usab ni Nartatez ang publiko nga tabangan ang mga awtoridad sa pag-ila sa mga operasyon sa drug syndicates pinaagi sa paghatag sa saktong oras ug kasaligang impormasyon ngadto sa kapulisan. / TPM / SunStar Philippines