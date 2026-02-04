PNP mipasidaan batok sa AI nga love scams

Subling nagpasidaan ang Philippine National Police (PNP) sa publiko bahin sa hulga sa mga artificial intelligence (AI)-assisted love scams taliwala sa nagsingabot nga Valentine’s Day.
Sa usa ka pamahayag, si PNP chief General Jose Melencio Nartatez Jr. nagkanayon nga iyang gimanduan ang Anti-Cybercrime Group (PNP-ACG) nga pakusgan ang ilang cybercrime monitoring samtang ang
mga mangingilad naggamit na og mas sopistikado nga mga kahimanan aron mamiktima og mga Pilipino.
Matod ni Nartatez, nigamit na karon ang mga scammers og AI aron maghimo og mga peke nga pagkatawo ug mamentinar ang emotional manipulation.
Tungod niini, mas organisado ug mas katuohan na ang ilang mga operasyon sa dili pa sila mopadayon sa pagpangilad og kuwarta.
Iyang gipasiatab ang padayon nga pagbansay sa mga personahe sa ACG kalabot sa AI detection, deepfake analysis, ug digital forensics aron mapugngan ang mga nag-unang matang sa love scams taliwala sa pagsaka sa teknolohiya sa artificial intelligence. / TPM / SunStar Philippines