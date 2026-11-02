PNP, mipasidaan batok sa fake investment offers sa social media

Gipahimangnuan sa Philippine National Police (PNP) ang publiko nga mag-amping sa mga tanyag nga investment nga gikan sa mga sikat nga personalidad sa social media.
Gipasabot sa PNP nga dili garantiya sa kaluwasan sa usa ka investment ang pagkapopular sa usa ka tawo sa social media o ang pagka-legitimo sa iyang negosyo.
Sa pamahayag niadtong Lunes, Nobiyembre 2, 2026, gimanduan ni PNP chief General Jose Melencio Nartatez Jr. ang kapulisan nga palig-onon ang mga operasyon batok sa mga ilegal nga investment scheme ug ang kampanya sa pagpahibawo sa publiko.
Matod ni Nartatez, palig-onon usab ang pagpatigom og impormasyon ug operasyon batok sa mga indibiduwal ug grupo nga nangilad sa publiko pinaagi sa mga investment scheme.
Nagsunod kini sa pagdakop sa usa ka negosyanteng babaye nga nailhan sa social media tungod sa iyang food business ug gipasanginlan nga nagpadagan og investment scam nga mokabat sa P160 milyones.
Gidakop ang suspek sa usa ka casino sa Pasay City.
Matod sa kapulisan, gitanyagan sa suspek ang mga mamuhunan og garantiya nga lima ka porsiyentong kita matag bulan bugti sa ilang pag-invest sa iyang negosyo sa pagkaon.
Kapin 100 ka tawo ang gikatahong nadani nga mamuhunan, tungod kay lehitimo ang maong negosyo.
Gipasabot ni Nartatez nga dili angay dayon motuo ang publiko sa mga tanyag nga makita sa social media ug kinahanglan susihon pag-ayo kon lehitimo ba ang mga investment sa dili pa magpagawas og kuwarta. /TPM