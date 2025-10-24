PNP mipasidaan sa publiko sa peke nga online travel packages

MANILA – Nagpasidaan ang Philippine National Police (PNP) sa publiko batok sa mga peke nga online rental offers, binuang nga resort accommodations, ug malimbungon nga travel packages nga kasagarang modagsa panahon sa taas nga weekend ug holiday season.
Sa usa ka pamahayag, si acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatez Jr. niawhag sa publiko nga magbantay batok niining mga scam nga kasagarang magsugod pinaagi sa online transactions.
Gimanduan niya ang tanang cyber units ug lokal nga police offices nga palig-unon ang pagbantay sa mga kadudahan nga online activities ug dali nga motubag sa mga taho sa cyber fraud nga nagpunterya sa mga biyahedor ug pamilya.
Nipasidaan sab si Nartatez batok sa mga laraw sama sa “rent-tangay” o “booking-tangay” diin ang mga fraudster magpakaaron-ingnon nga lehitimo nga mga tigpaabang o ahente, mangolekta og down payments, ug dayon mawala human makadawat sa kuwarta.
Matod niya, ang gipahugtan nga pagbantay sa PNP alang sa pagsaulog karong tuiga sa Kalag-Kalag ug dili lang kini kutob sa mga sementeryo ug transport hubs apan lakip na usab sa cyberspace.
Sa pagkakaron, wala’y hulga nga na-monitor agi og pagpaabot sa Kalag-Kalag, matod ni Nartatez.
Dul-an sa 25,300 ka mga personahe sa kapulisan ug 22,000 ka force multipliers ang i-deploy sa tibuok nasod aron maseguro ang kalinaw ug seguridad sa publiko.
Ang mga assistance desks, patrol teams, ug traffic management units ipahimutang usab sa mga sementeryo, bus terminals, seaports, ug airports.
Giawhag ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randulf Tuaño ang publiko nga i-report dayon ang bisan unsang kadudahan nga kalihukan sa online o sa ilang palibot.
Gipahinumdoman sab sa PNP ang publiko nga kon adunay mga emerhensiya o kon gikinahanglan ang tabang sa kapulisan, mahimong motawag sa Unified 911 alang sa dinalian nga pagtubag ug koordinasyon. / TPM / SunStar Philippines