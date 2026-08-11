PNP mipasidaan sa publiko, fake news labot sa habagat 

Gipasidan-an sa Philippine National Police (PNP) ang publiko batok sa pag-share og dili verified information lakip ang fake nga mga litrato ug video diha sa social media nga nagpakita kunohay sa epekto sa habagat.
Sa maong paagi, dako ang posibilidad nga maoy hinungdan sa kahadlok o panic sa publiko.
Matod pa ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatez Jr. nga nasubay nila ang mga litrato ug video nga nikatap online nga nagpakita sa epekto sa habagat apan ang maong pictures ug video kuha sa nangaging bagyo ug uban pang weather disturbances ug nagpatuo nga bag-o ang panghitabo.
Gipasidan-an niya nga ang pag-share maghatag og sayop nga hulagway sa tinuod nga kahimtang sa lugar ug makamugna og alarma sa mga residente.
Gidasig ni Nartatez ang publiko nga susihon una ang impormasyon sa dili pa kini i-share aron malikayan ang kahadlok ug panic sa komunidad.
“Let us be discerning and cautious. Not everything we see online is true,” matod niya.
Gikusokuso sa bunok sa uwan ug hangin ang Northern Luzon ug mga bahin sa Southern
Luzon tungod sa habagat nga gipasamot sa Tropical Cyclones Luis ug Maymay, hinungdan sa pagsuspenso sa klase ug trabaho sa gobiyerno.
“A number of kababayans need assistance and accurate information as a result of this calamity. This should be the time for compassion and bayanihan, not the time for any motive-driven anger or any selfish interest,” dugang ni Nartatez. / TPM /SunStar Philippines