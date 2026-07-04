PNP mipasidaan sa sunod-sunod nga fake threats sa mga tunghaan

Nipasidaan ang Philippine National Police (PNP) batok sa nagkadaghang peke nga bomb o security threat sa mga tunghaan nga nakapahadlok ug nakabalda sa mga klase.
Matod ni PNP PIO chief Colonel Allen Rae Co, ang uban niini gihimo-himo lang sa mga estudyante aron makaikyas sa klase o exam.
Gihimo ang pasidaan human sa nahitabong duguong pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban diin tulo ang patay, ug pagpanunggab sa usa ka pribadong tunghaan sa Cavite.
“We do acknowledge the public's concern about recent events, especially in our schools, violence, and we are actively working with the school authorities, the local governments and other stakeholders to ensure the safety of our school children, ‘yung ating mga estudyante,” matod ni Co.
Tungod sa mas gipahugtan nga seguridad ug koordinasyon, nakasakmit ang PNP og mga armas, kutsilyo, ug ilegal nga drugas sa Iloilo, Aparri, ug Mandaluyong sa wala pa kini magamit sa sulod sa campus.
Sa laing bahin, nanawagan si Education Secretary Sonny Angara sa mga tunghaan nga makig-coordinate sa mga Parent-Teacher Associations (PTAs) alang sa kaluwasan sa mga magtutungha./ PNA