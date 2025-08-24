PNP misuporta sa pag-ubos sa edad sa criminal liability

Nipadayag og suporta ang Philippine National Police (PNP) alang sa pagpaubos sa edad sa criminal responsibility human sa sunodsunod nga mga krimen nga naglambigit sa mga menor de edad.
Atol sa usa ka press conference niadtong Biyernes, Agusto 22, 2025, si PNP Chief General Nicolas Torre III niingon nga ang ahensya nagsuporta ning maong lakang basta suportado kini og scientific evidence.
“May mga studies tayong dapat i-consider kung ‘yung current na age limits ay applicable pa ba or baka naman ang kamalayan ng mga bata ay naging masyadong mataas na dahil nga sa access nila sa information,” matod ni Torre.
“So while we support the lowering of the age, there is still mga scientific studies na dapat pa natin i-consider and we leave it to our legislators kung ano ang magiging kanilang final decision regarding that matter.”
Ang hepe sa kapulisan niingon nga ang PNP mohimo og usa ka position paper mahitungod niini nga isyu ug isumite kini sa Kongreso.
Ang Republic Act (RA) 9344, nailhan usab nga Juvenile Justice and Welfare Act nga gipatuman niadtong 2006, nagtakda sa minimum nga edad sa criminal responsibility sa 15.
Sa sayo pa, si Senador Robinhood Padilla nag-file og usa ka balaudnon sa Senado nga nagtinguha sa pag-amendar sa RA 9344, pagtangtang sa criminal liability exemptions alang sa mga nakasala nga nag-edad og 10 ngadto sa 17 nga nakahimo og heinous crimes.
Ubos sa gisugyot nga amendment, ang mga bata nga malambigit sa krimen (CICL), nga nag-edad og 10 apan ubos sa 18 anyos, dad-on sa Bahay Pag-asa o usa ka 24-oras nga child-caring institution, gawas lang kon ang krimen nga ilang nahimo usa ka heinous, nga naglakip sa parricide, murder, infanticide, kidnapping, ug serious illegal detention diin ang biktima gipatay o gi-rape, robbery with homicide or rape, destructive arson, rape, carnapping diin ang drayber o sakay gipatay o gi-rape, o may kalabutan sa illegal nga droga nga ang tanan silotan og labaw pa sa 12 ka tuig nga pagkabilanggo.
Niadtong Agusto 15, usa ka 15-anyos nga lalaki ang nipatay sa iyang 55-anyos nga inahan sa Misamis Occidental human kini nidumili sa paghatag kaniya og pagkaon.
Matod sa kapulisan, ang lalaki balikbalik nga gisumbag ang iyang inahan ug gibunal ang ulo niini sa salog. Giputos sa lalaki ang walay kinabuhi nga lawas sa iyang inahan gamit ang panapton sa wala pa molayas.
Ang lawas sa biktima nadiskubrehan sa ilang mga silingan niadtong Agusto 20, nga nisangpot sa pag-surrender sa suspek.