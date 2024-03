PNP misusi diin gikan P111M nga cocaine

Gitan-aw sa Philippine National Police (PNP) ang posibleng tinubdan sa P111.8 milyunes nga kantidad sa cocaine nga napalgang naglutaw sa kadagatan sa Arteche, Eastern Samar.

Sa press conference, si PNP chief sa Public Information Office (PIO) Colonel Jean Fajardo niingon nga gilusad ang imbestigasyon aron mailhan kon asa gikan ang 20 ka bricks sa cocaine, nga nakuha sa usa ka mananagat niadtong Marso 8.

“Tinitingnan natin based doon sa panayam before ng mga units na nag-imbestiga nito ay possibly mga drugs na ito may have come diyan sa area ng South American ang tinitingnan natin ang Pilipinas ay ginagamit pong trans-shipment points na hindi talaga intended for local distribution kasi maliit pa naman talaga ang market ng cocaine dito sa Pilipinas. Ang No. 1 pa rin talagang abused drugs dito sa atin ay shabu,” matod niya.

“But we are not 100 percent sure whether ‘yung mga narecover before, particularly ‘yung 2009 and 2010, is the same source of the recovered drugs ngayon,” matod niya.

“Itong drugs smuggling, trafficking entail an elaborate funding from a drug syndicate, so possibility talaga na meron talagang foreign drug traffickers that infiltrated itong ating Philippine market,” dugang niya.

Nunot sa pagka-recover sa ilegal nga mga kontrabando, si Fajardo niingon nga ang PNP, uban sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA), Philippine Coast Guard, ug Philippine Navy, nipakusog sa ilang seaborne operations aron mabantayan ang kabaybayunan sa nasod batok sa mga pagsulod sa international drug smugglers ug poachers.

Matod niya nga nakig-alayon usab sila sa ilang langyaw nga mga katugbang alang sa pagpugong sa maong mga ilegal nga butang.

Niadtong 2019, daghang bloke sa cocaine nga nagkantidad og minilyon ka pesos nakit-an nga naglutaw sa Camarines Norte, Siargao ug Dinagat Islands.

Napulo'g tulo ka mga insidente diin ang mga mangingisda nakadiskubre sa mga bloke sa cocaine nga naglutaw sa kadagatan natala sukad sa 2018.

Ang PDEA niingon nga ang Pilipinas maoy gigamit nga transshipment point, nga nagpasabot nga ang ilegal nga kontrabando gitagana alang sa laing nasod o kini kabahin sa diversionary tactic sa mga sindikato samtang sila nagpayuhot og mas dagkong narcotics sa nasod. / TPM /SunStar Philippines