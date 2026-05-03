PNP mitabang sa mga apektado sa Mayon ashfall

Gipakusgan sa Philippine National Police (PNP) ang ilang operasyon alang sa tubag sa kalamidad ug seguridad sa Albay tungod sa ashfall gikan sa Bulkang Mayon, nga maoy hinungdan sa pagpabakwit sa mga lumolupyo ug pagsaka sa pagpakabana sa kaluwasan sa publiko.
Sa usa ka pamahayag niadtong Dominggo, Mayo 3, 2026, si PNP Chief Jose Melencio Nartatez Jr., nagkanayon nga ang mga unit sa kapulisan sa Rehiyon sa Bicol daling gipakatap aron mohatag og tabang sa apektadong mga komunidad samtang nagkakusog ang kalihukan sa bulkan.
Ang mga sakop sa Police Regional Office 5 gipadala aron mosuporta sa pagpabakwit, mobantay sa mga balay, ug pagmentinar sa kahapsay ug kalinaw.
Sumala sa Office of Civil Defense (OCD), mokabat sa 52 ka mga barangay ang naapektuhan sa bagang abo, hilabi na sa mga Lungsod sa Camalig ug Guinobatan, lakip na ang Dakbayan sa Ligao.
Nagsugod na ang kapulisan sa pagpang-apod-apod og mga face mask ug pagpahimangno sa publiko nga limitahan ang paggawas sa balay aron malikayan ang sakit tungod sa abo.
Gimandoan ang mga hepe sa kapulisan nga hugot nga ipatuman ang no-entry policy sulod sa unom ka kilometro nga permanent danger zone.
Gipalig-on usab ang mga checkpoint ug pagpatrolya aron mabantayan ang gibiyaang mga balay sa mga ningbakwit ug maseguro nga walay makasulod sa delikadong mga dapit samtang nagpadayon ang hulga sa bulkan. / TPM