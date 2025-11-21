PNP mitataw nga solicitation letter nga nikatap sa social media di ilaha

Mipagawas og pahimangno ang Anti-Cybercrime Group mahitungod aning mga solicitation letter nga ipaagi sa messaging app sa social media gamit ang pangalan sa mga police generals ug directors.
Tungod niini, gipasidan-an ni Police Brigadier General Wilson Asueta sa Anti-Cybercrime Group ang publiko nga magbantay niining matang sa scam.
Ang Philippine National Police (PNP) dili mohimo niini ug dili mangayo og kwarta, donations o kaha bayad o bisan unsa nga suhol alang sa ilang serbisyo.
Gipahibawo nila ang publiko nga kung duna man silay madawat nga mensahe nga nangayo og kwarta dala ang pangalan sa mga police generals usa kini ka scam o pagpangilad.
Mamahimo nila kining i-report sa labing duol nga police station o sa mga local Regional Anti-Cybercrime Unit aron mahatagan sa dinalian nga pagtagad.
Una na nga nakadawat og reklamo ang ilang buhatan gikan sa pipila ka mga indibidwal nga nakadawat og chat sa social media gikan sa usa ka police general sa usa ka unit sa kapulisan ug nangayo og kwarta nga donasyon alang sa mga biktima sa kalamidad.
Ang PNP wala mohimo niining matang sa solicitation ug hugot kining gidili.
Ang mohimo niini mamahimong mapasakaan og kaso.
Ang Police Regional Office 7 andam modawat sa mga reklamo kung dunay modangop sa ilang buhatan.
Sa pagsuwat ning balita, wala pa hinuon makadawat og reklamo ang kapulisan sa Central Visayas kalabot sa maong matang sa modus.
Apan ning nagsingabot nga holiday season, kinahanglan nga magbantay ang publiko, hilabina kadtong mga inosente, aron dili sila mabiktima. / AYB