PNP miuyon, mipatuman sa pagkuha sa patik sa polis

Giaprubahan sa Philippine National Police (PNP) ang usa ka polisiya nga nag-regulate sa pagpa-tattoo sa mga personahe niini, matod pa sa PNP chief sa Public Information Office (PIO) Colonel Jean Fajardo sa Lunes, Abril 22, 2024.

Sa usa ka press conference, si Fajardo niingon nga ubos sa Memorandum Circular 2024-023, nga giapuobahan niadtong Marso 19, 2024, ang mga uniformed ug non-uniformed o civilian police personnel gikinahanglan nga motangtang sa ilang “visible” tattoos.

Kinahanglan usab nga mohimo sila og affidavit nga magdeklarar sa ilang mga tattoo nga dili makita, diin dili na sila tugotan nga adunay dugang nga mga tattoo sa bisan unsang bahin sa ilang lawas makita man o dili samtang sila anaa pa sa serbisyo.

“’Yung rationale kung bakit po natin pinapa-erase po ito although for some sinasabing creative art ito, expression of oneself, belief sa artistic side po nila but in every right, there’s a boundaries po dito po ay nasa loob tayo ng uniformed service kasi pangit po naman na naka-uniporme ‘yung mga pulis natin na tad-tad ng tattoo,” siya niingon.

“Remember noong pumasok ka sa PNP, you are expected na na sumunod ka sa rules and regulations po. If you cannot follow the regulations, then maluwag po ang pinto ng PNP para kayo ay mag-resign. Hindi naman po sapilitan ang mag stay sa isang organization na being govern by strict regulations,” siya nidugang.

Ang polisiya wala maglakip sa aesthetic tattoo sama sa apan dili limitado sa kilay, eyeliner o mga ngabil.

Ang mosunod nga mga tattoo giisip nga dili otorisado:

Ekstremista nga mga tattoo

Ang etniko o relihiyuso nga diskriminasyon ug makadaut nga mga patik

Dili maayo nga mga tattoo

Racist nga mga tattoo

Mga tattoo sa sex

Mga tattoo nga nalangkit sa “gidili o dili otorisado”

Ang mga polis nga magdumili sa pagsunod sa palisiya mag-atubang sa mga kaso nga administratibo.

Gisubli usab ni Fajardo nga ang mga aspiring police dili usab tugotan nga magpa-tattoo. Hatagan sila og tulo ka buwan aron matangtang ang ilang mga patik.

Siya miingon nga ang polisiya moepekto 15 ka adlaw human kini mamantala sa Official Gazette ug mantalaan nga dunay general nga publikasyon. / TPM / SunStar Philippines