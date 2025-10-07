PNP mobantay sa 5-meter ‘zone of avoidance’ sa Bogo Bay Fault

MANILA – Nipadayag ang Philippine National Police (PNP) sa Martes, Oktubre 7, 2025, sa ilang kaandam nga maseguro ang kaluwasan ug seguridad sa mga komunidad nga nahimutang duol sa Bogo Bay Fault sa amihanang Cebu.
Kabahin kini sa rekomendasyon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) nga likayan ang pagtukod sa bisan unsang permanenteng istruktura sulod sa lima ka metros (5-meter radius) gikan sa bisan asa nga kilid sa fault trace.
Ang lima ka metros nga ‘zone of avoidance’ nagtumong sa usa ka safety zone nga gituyo aron mapugngan ang pagtukod ug pagpuyo direkta o duol ra kaayo sa linya sa fault nga mahimong molihok o magisi panahon sa linog.
Sa usa ka pamahayag, si PNP acting chief Lt. Gen. Jose Melencio Nartatez Jr., niingon nga kini nahiuyon sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos, Jr. ngadto sa PNP, pinaagi ni Interior Secretary Jonvic Remulla, aron palig-unon ang pagpangandam alang sa katalagman, maminusan ang risgo sa katalagman, ug mapanalipdan ang huyang nga mga komunidad.
“I have directed our regional and local police units, particularly in Central Visayas, to immediately coordinate with local disaster risk reduction and management councils and implement proactive safety measures,” asoy ni Nartatez.
Aron maseguro ang hapsay nga koordinasyon, ang PNP nakigtambayayong sa Phivolcs ug uban pang ahensiya sa gobiyerno sa pagpahigayon og community mapping, evacuation planning, ug pagpatuman sa mga safety measures alang sa 5-meter buffer zone.
Gimando sab ni Nartatez nga kinahanglan adunay kapulisan nga makita sa apektadong mga barangay, maghatag og giya sa mga residente, ug motabang sa mga lokal nga risk communication campaign aron mapugngan ang panic o misinformation. / PNA