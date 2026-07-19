PNP mobuhat og mas lawom nga imbestigasyon sa pagpatay sa pro-admin nga vlogger

Nagmando si Philippine National Police (PNP) Chief Police General Jose Melencio Nartatez Jr. og usa ka makuting imbestigasyon kalabot sa pagpusil-patay sa political vlogger nga si Alicia “Mima Alicia” Lipata sa Caloocan City.
Gidirekta ni Nartatez ang mga imbestigador sa polisya nga susihon ang tanang posibleng motibo, lakip na kon aduna ba’y kalabutan ang mga kalihukan sa biktima sa politika diha sa internet ngadto sa nahitabong pag-ataki.
Si Lipata, 24, kinsa usa ka iladong personalidad sa social media nga naila sa pagsuporta sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ug sa iyang mga komentaryo nga kritikal batok kang Bise Presidente Sara Duterte ug uban pang kaalyado sa mga Duterte, napatay sa usa ka kasong pagpamusil niadtong Biyernes sa kadlawon, Hulyo 18, 2026.
Ang iyang live-in partner naluwas sa maong pagpamusil ug padayon pa nga giatiman sa tambalanan.
Subay sa pasiunang taho sa kapulisan, duha ka armadong mga lalaki, nga nagsakay og motorsiklo, ang nihimo sa pag-ataki mga alas 3:00 sa kaadlawon sa Tierra Nova Subdivision, Barangay 171, Caloocan City.
Matod sa mga imbestigador, daling nakasibat ang mga mamumuno human sa pagpamusil samtang ang mga silingan daling nitabang sa mga biktima human nakadungog sa sunodsunod nga buto sa armas.
Giingon ni Nartatez nga iyang gimandoan ang National Capital Region Police Office (NCRPO) nga walay anggulo nga dili susihon , lakip na ang posibilidad nga ang pag-ataki naay kalabutan sa mga political vlog ug mga kalihukan sa social media sa biktima.
Iya sad nga gimandoan ang PNP Anti-Cybercrime Group (ACG) nga tabangan ang mga imbestigador pinaagi sa paghimo og lawom nga pagsusi sa online posts ug digital content ni Lipata aron makatabang sa pagtino sa posibleng mga motibo ug sa pag-ila sa persons of interest.
Dugang pa niini, gidirekta sa PNP chief ang NCRPO nga maghatag og seguridad alang sa naluwas nga partner sa biktima samtang nagpaalim pa kini sa ospital, sanglit dako og ikatabang ang iyang testimonya sa imbestigasyon.
Gikondena ni Nartatez ang bayolenteng binuhatan batok sa mga indibidwal tungod lang sa pagpadayag sa ilang mga opinyon, ug gipasiugda nga ang kalainan sa pagtuo sa politika dili gyud angayang mosangpot sa pagpaagas sa dugo.
Giseguro niya sa pamilya ug mga sumusunod sa biktima nga ang kapulisan determinado sa pag-ila, pagpapriso, ug pagpaubos sa proseso sa balaod sa tanang nangalambigit sa maong pagpatay.
Ang Northern Police District (NPD) nagtukod na og usa ka Special Investigation Task Group nga giila nga "SITG Mima" aron tutokan lang ang maong kaso.
Gisusi na karon sa mga imbestigador ang mga footage sa closed-circuit television (CCTV) sa maong dapit ug nagsunod sa uban pang investigative leads aron mailhan ang mga mamumuno ug matino ang motibo sa likod sa pagpamusil.
Si Lipata, nga mas nailhan sa internet isip "Mima Alicia," sakop sa United Vloggers and Influencers of the Philippines ug nakabaton og mga sumusunod pinaagi sa iyang mga komentaryo sa politika sa social media.
Sa nilabayng mga bulan, ang iyang mga content kanunay nga nagtuki sa nasyunal nga mga isyu sa politika, lakip na ang mga proseso sa impeachment batok kang Bise Presidente Duterte ug pagsaway sa mga personalidad nga nailhan sa kampo sa mga Duterte.
Wala pa mailhi sa kapulisan ang mga suspek o matino ang saktong motibo, apan matod sa mga awtoridad, nagpabiling abli ang tanang anggulo sa imbestigasyon samtang nagpadayon ang mga paningkamot nga mahatagan og hustisya ang maong hitabo. / TPM / SunStar Philippines