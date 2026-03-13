PNP mogamit og long-range drone pagpatrolya sa dagat

Mobalhin na ang mga tinugyanan sa balaod sa paggamit og mga long-range drone aron pagpatrolya sa kadagatan sa nasod.
Kini ang gipahayag ni Interior and Local Government Secretary Jonvic Remulla niadtong Biyernes, Marso 13, 2026, human nasakmit ang 910 ka kilo nga methamphetamine hydrochloride (shabu) nga gisulod sa 43 ka sako sa usa ka komunidad daplin sa dagat sa Paluan, Occidental Mindoro.
“Sa taon na ito, magsi-shift na ang PNP. Instead of helicopter-based approach at saka speedboat-based approach, bibili na tayo ng long-range drones na meron magpatrol ng ating coasts, na meron silang radio intercept, kokontak ‘yung boat to identify themselves. Kung hindi [sasagot], doon lang hahabulin ng mga Coast Guards at ating elements diyan pero we are shifting to higher technology,” matod ni Remulla sa usa ka press conference sa Calapan City, Oriental Mindoro.
Matod niya, ang pundo maggikan sa budget sa Philippine National Police (PNP).
“Meron tayong nag-crash na dalawang helicopters in the last few years. ‘Yung insurance proceeds niya ay almost $10 million. Instead of helicopters na bibilhin natin ulit, gagamitin siya para bumili ng mga high-technology drones. It is cheaper, it is easier to run and it is more effective in the interdiction of drugs than helicopters or boats,” sigon sa kalihim.
Narekober sa mga sakop sa Philippine Army ang mga ilegal nga drugas niadtong Marso 10. Duha ka mga Chinese nationals ang nibiya sa maong mga drugas sulod sa usa ka speedboat nga nasangad duol sa Barangay Harrison.
Gidakop sa mga awtoridad ang mga suspetsadong Chinese human nitaho ang mga nagpakabanang residente nga ang maong mga tawo nangayo og tabang aron i-recharge ang ilang mga cellphone.
Pipila ka oras ang milabay, nadakpan sa mga awtoridad ang duha ka Filipino nationals nga gikatahong gibayran aron luwason ang mga Chinese.
Matod ni Remulla, usa ka internasyonal nga sindikato ang nagpaluyo niining multi-bilyon ka pesos nga kargamento sa drugas.
“Ang markings niya ay mukhang manufactured in Vietnam, but that is not validated. Pero ang mga sako ay made in Vietnam,” sumala pa ni Remulla.
Dugang ni Remulla nga ang mga suspetsado niabot sa nasod niadtong Marso 5. Nag-abang sila og balay sa Batangas uban ang usa ka babayeng Chinese nga gituohang usa sa mga utok sa sindikato.
“This is a very sophisticated organization ha. Biro mo, ‘yung sumadsad sila diyan at hinahabol sila may mga drones na inemploy ‘yung bangkang yan para hanapin kung saan kumalat ‘yung mga drugs na ito. So they are not ordinary criminals, these are syndicates, these are foreign. There are Chinese-run syndicates na winawalanghiya ang ating bansa,” asoy niini.
Matod ni Remulla, kasagaran ihulog sa mga suspetsado ang mga drugas sa lawod sa dagat. / TPM / SunStar Philippines