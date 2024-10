PNP mogukod sa mga armadong grupo sa kabalaka gamiton sa politiko sa piniliay

Mipagawas karon og kamandoan ang Kampo Crame sa tanang police regional offices lukop Pilipinas nga pangandaman ang paghatag sa hugot nga seguridad sa nagsingabot nga midterm election sa sunod tuig.

Usa sa ilang gipatutukan ang mga armed groups nga posibling magamit sa politiko sa election nga maghatag og kasamok sa usa ka lugar.

Si Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas, nagkanayon nga ang Negros Oriental na lang ang dunay presensya sa armadong grupo nga gipatutukan sa PNP.

Gidugang ni Pelare nga dunay mga engkwentro nga nahitabo sa Negros Oriental lakip na kadtong nahitabo ni anhing Gob. Roel Degamo diin gi masaker sa mga armado ang mga tawo sa sulod sa iyang balay nga miresulta sa iyang kamatayon ug miangin sa laing siyam ka kinabuhi.

Iyang gibutyag nga sa nanglabay nga mga buwan adunay mga personalidad nga sakop sa usa ka armadong grupo ang nangadakpan pinasikad sa warrant of arrest ug lakip na niini ang presensya sa communist terrorist group nga mao ang New Peoples Army.

“Sa pagkakaron ang Negros mao ranay atung gitan-aw nga naay presence sa armed group no, of course kabalo man ta nga naay mga previous incidents diha, naa sad tay mga occasional nga maobserbahan nga mga communist terrorist group,” matod ni Pelare.

Nunot niini wala isalikway ni Pelare nga mo-take advantage usab ang ubang grupo sa laing lugar sa Central Visayas ning nagkaduol na ang election sa sunod tuig.

Gibutag hinuon ni Pelare nga sa tibuok isla sa Sugbo wala na sila maka-monitor nga dunay armadong grupo itandi sa nanglabay nga mga katuigan.

Iyang gibutyag nga dili sila mokompyansa nga tungod ani mimando si Aberin sa tanang unit sa kapulisan nga gukoron ang wanted persons nga dunay mga pending warrant of arrest ug palambuon ang ilang kampanya batok loose firearms.

Makita hinuon sa milabay nga mga dakop sa matag unit sa PRO-7 dunay daghang mga nadakpan nga mga personalidad nga nakuhaan og armas ug sunodsunod ang pag serve sa mga search warrant.

Niadtong miaging adlaw giila nga top 1 most wanted person sa Central Visayas ang napatay sa engkwentro sa Argao police nga si Roel Gomez.

Matod ni Pelare nga nagpasabot kini nga seryuso ang PNP sa ilang pagpangandam sa seguridad sa nagsingabot nga piniliay.

Lakip sa mando ni Aberin mao ang pagpalambo sa ilang Simultaneous Anti-Criminality and Law Enforcement Operation. / AYB