PNP mopahugot sa cyberpatrol batok fake news

Gimanduan ni Philippine National Police (PNP) acting chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatez Jr. ang Anti-Cybercrime Group (ACG) nga pahugtan ang cyber-patrolling batok sa online content creators nga posibleng mopahimulos sa tulo ka mga adlaw nga mga asembliya, hilabi na sa Metro Manila.
Ang gipunterya mao ang online content creators nga nag-post ug nagpakatap og mga hinimuhimong mga impormasyon nga gituyo aron maka-awhag sa mga tawo sa paglapas sa balaod.
Sa usa ka pamahayag, nagkanayon si Nartatez nga samtang ang PNP nagtahod sa kagawasan sa pagpahayag (freedom of speech) sa mga reklamo, ang kagawasan adunay mga limitasyon, lakip na ang pag-post og fake news ug mga hinimuhimong mga taho aron sa paglingla ug paghatag og sayop nga impormasyon sa publiko.
Matod pa ni Nartatez, ang mando nahiuyon sa mga paningkamot sa PNP sa pagmintinar sa kalinaw ug kahusay, pagpatuman sa gawasnon nga paggamit sa mga katungod nga gimando sa konstitusyon, ug pagsiguro nga ang mga kalihukan dili makahatag og peligro sa kaluwasan sa publiko o makabalda sa legal nga mga asembliya.
“The presence of your Philippine National Police will not only in the assembly areas and on the roads, but also on cyberspace in order to run after those who would dare to take advantage of this situation to mislead the public through fake news and fabricated claims,” matod ni Nartatez. / TPM/SunStar Philippines