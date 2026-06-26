PNP mopalig-on sa seguridad sa mga eskwelahan, mosuporta sa DepEd

Gimanduan sa Philippine National Police (PNP) ang tanang regional ug local units niini nga palig-unon ang suporta sa school safety program sa Department of Education (DepEd), isip kabahin sa nasudnong paningkamot aron masiguro ang mas luwas nga palibot alang sa mga estudyante ug magtutudlo.
Ang maong lakang gihimo human sa nahitabong pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City niadtong Hunyo 22, 2026, nga nakapukaw sa sektor sa edukasyon sa pagpalig-on sa mga lakang sa seguridad sa mga eskwelahan sa tibuok nasod.
Sa usa ka pahayag niadtong Biyernes, Hunyo 26, niingon si PNP Chief Gen. Jose Melencio Nartatez Jr. nga hingpit ang suporta sa kapulisan sa mga gihimo ni Education Secretary Sonny Angara, nga ang pagpanalipod sa mga estudyante, magtutudlo ug school personnel usa ka responsibilidad nga angay nga paningkamotan sa tanan.
Gipahayag ni Nartatez nga gimanduan na ang mga police commander sa tibuok nasod nga motabang sa mga opisyal sa DepEd sa ilang tagsa-tagsa ka hurisdiksyon, magpahigayon og security assessment, mopadaghan sa presensya sa kapulisan sa palibot sa mga eskwelahan, ug moapil sa intelligence-sharing ug threat-monitoring aron malikayan ang posibleng mga insidente nga may kalabutan sa seguridad.
Gawas sa pagdugang sa presensya sa kapulisan, gitataw sa PNP nga ang ilang tahas magpunting usab sa pagpugong sa krimen ug sa pakiglambigit sa komunidad.
Matod ni Nartatez, ang mga polis nga ma-assign duol sa mga eskwelahan gilauman nga maghupot og maayong relasyon uban sa mga estudyante, ginikanan, magtutudlo ug mga administrador sa tunghaan samtang magpadayon sa pagmatngon batok sa posibleng mga hulga sa seguridad.
“Police visibility should inspire confidence rather than fear,” matod ni Nartatez.
Nidugang siya nga ang mga opisyal sa kapulisan gilauman nga magpabiling propesyonal ug dali maduolan samtang andam sa paghatag og tabang kon adunay mga kabalaka nga motumaw.
Niadtong Hunyo 25, gimando ni Angara ang usa ka nationwide, multi-agency effort aron mapalig-on ang mga lakang sa seguridad sa mga eskwelahan human sa insidente sa pagpamusil nga gihimo sa duha ka Grade 9 nga mga estudyante sa maong eskwelahan, diin tulo ka kauban nilang estudyante ang namatay ug 20 pa ang naangol.
Gipangulohan ni Angara ang usa ka komprehensibong security briefing uban sa mga opisyal sa PNP, National Bureau of Investigation (NBI), ug Cybercrime Investigation and Coordinating Center (CICC).
Ang maong miting nagtutok sa paghiusa sa intelligence-sharing, pagpalambo sa threat response mechanisms, ug pagpalig-on sa cyber ug physical security protocols sa mga eskwelahan sa tibuok nasod. / TPM