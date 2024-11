PNP motabang sa Interpol sa pagdakop kang Duterte

Andam ang Philippine National Police (PNP) kung ipatawag kini sa International Criminal Police Organization (Interpol) alang sa posibleng pagkasikop ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte.

Sa usa ka press conference niadtong Huwebes, Nobiyembre 14, 2024, ang tigpamaba sa PNP nga si Brigadier General Jean Fajardo niingon nga ang PNP obligado sa usa ka kasabutan nga tabangan ang mga internasyonal nga katugbang niini sa pagpatuman sa mga mando sa pagdakop batok sa mga malapason sa balaod.

Iyang gitumbok ang pagdakop kang Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo ug sa gipalagpot nga representante sa Negros Oriental nga si Arnolfo Teves sa Indonesia ug Timor Leste sa tabang sa lokal nga kapulisan.

Si Teves adunay standing warrant of arrest sa pagpatay kang kanhi Negros Oriental Governor Roel Degamo niadtong Marso 2023 nga miresulta usab sa pagpatay sa 10 ka mga inosenteng sibilyan.

Nag-atubang usab siya og kasong murder kalabot sa pagpatay sa tulo ka mga indibidwal sa probinsiya niadtong 2019, lakip si Miguel Dungog kinsa kanhi board member sa Negros Oriental.

Gidakop siya sa Timor Leste niadtong Marso 21, usa ka bulan human siya gibutang sa red notice sa Interpol sa hangyo sa Department of Justice.

Andam ang PNP nga motabang sa Interpol sa posibleng pagdakop ni Duterte taliwala sa imbestigasyon sa ICC.

"No less than the former president has clearly stated na he will submit himself to the jurisdiction of ICC (International Criminal Court). So, personal niya itong take so kung meron man lalabas na warrant of arrest, at ang Interpol ay hihingi ng assistance sa atin. Then, like I said, the PNP is bound by the security protocol with respect to assistance to be provided with our foreign counterparts," matod ni Fajardo.

"Yung mechanism naman in terms of security assistance ay nandiyan naman. Hindi kailangan paghandaan dahil gumagana na itong mechanism na ito. This will not be the first time for the PNP to extend assistance to our foreign counterparts in terms of arresting 'yung individual subject, particularly 'yung mga red notices being issued by the Interpol. So, when the time comes na isi-seek 'yung ating assistance and the PNP is ready to provide the necessary assistance," dason ni Fajardo.

Atol sa imbestigasyon sa House quad-committee niadtong Miyerkules, Nobiyembre 13, giusab ni Duterte ang iyang tuno ug giawhag ang ICC sa pagpadali sa ilang imbestigasyon sa giingong krimen batok sa katawhan sa pagpatay sa nasod atol sa pagpatuman sa iyang gubat batok sa ilegal nga drugas nga misangpot sa ang kamatayon sa kapin sa 6,000 ka giingong drug personalities. Si Duterte niingon nga ang imbestigasyon sa ICC taudtaod na nga nahunong ug nipadayag og kabalaka nga basin mamatay na lang siya sa dili pa mopadayon ang imbestigasyon.

Sa sayo pa, si Duterte niingon nga wala niya giila ang ICC diin iyang gimando ang pag-atras sa membership sa Pilipinas sa 2019. Niadtong 2021, ang ICC naglunsad og imbestigasyon sa giingong krimen batok sa katawhan sa pagpatay sa Pilipinas nga may kalabutan sa kontrobersyal nga drug war ni Duterte nga nahitabo gikan sa Nobiyembre 1, 2016 ngadto sa Marso 16, 2019.

Si Duterte mao ang mayor sa Davao City gikan niadtong 2011 hangtod napili siya nga Presidente sa Republika niadtong 2016. Niadtong Enero, si kanhi senador Antonio Trillanes IV miingon nga nakakuha siya og impormasyon nga ang mga imbestigador sa ICC nakatigom og igong ebidensya batok kang Duterte ug nga ang warrant of arrest mahimong i-isyu “very, very soon.” / TPM / SunStar Philippines