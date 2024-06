PNP nabalaka sa taas nga demand sa ketamine

Ang Philippine National Police (PNP) nipadayag og kabalaka sa posible'ng pagsaka sa panginahanglan sa ketamine sa nasod.

Sa pakighinabi, si PNP Drug Enforcement Group (DEG) Brigadier General Eleazar Matta niluwat sa maong pamahayag human sa pagkasikop sa duha ka mga Pakistani national nga nakuhaan og 47 kilos nga ketamine nga mobalor og P235 milyunes niadtong miaging semana.

“May demand siya kaya andito siya sa Pilipinas kasi depressant siya. May anesthetic effect siya sa tao na gumagamit nito. Pampakalma. May demand siya sa market although ang number 1 substance abuse pa rin sa Philippines ‘yung shabu,” matod niya.

“May market kasi siya and may legal use siya. Prescribed but dangerous drugs. Kapag naabuso it will lead to the death of an individual or user,” dugang niya.

Ang Dangerous Drugs Board kaniadto nagklasipikar sa ketamine isip delikado nga tambal nga giklasipikar isip hallucinogenic, nga nagpaubos niini sa tanang regulatory ug control measures nga gihatag ubos sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

Kanunay kini nga gigamit ingon usa ka date rape drug tungod kay kini makapakalma, makapaluya, ug makapahinabog mubo nga pagkawala sa memorya.

Niadtong Hunyo 6, nasikop sa mga operatiba sa PNP-DEG si Zahid Rafique Pasha, 50, ug Akram Muhammad Faheem, 59, atol sa buy-bust sa Roxas Boulevard Service Road, Barangay 699 sa Malate district.

Matod ni Matta nga nagpadayon ang follow-up nga imbestigasyon alang sa pag-ila sa mga kauban sa mga suspek.

Siya nipadayag og dakong pagtuo nga ang mga kustomer sa mga suspek kasagaran mga batan-ong henerasyon.

“Sa public makakabili ka kapag prescribed. Beyond that limit parang 15ml ng dosage ay illegal na siya kasi when used excessively may bad effect sa tao and it will cause death sa tao. Yun ang bad effect eh alam mo ang mga youth ngayon very adventurous hindi ba. All kinds of drugs are being tested by them and andiyan yan sa market,” siya nagkanayon.

Mahimo nimo kini paliton sa publiko kon gireseta. Kon mosobra na kini sa limitasyon, mga 15ml nga dose, kini ilegal tungod kay ang sobra nga paggamit adunay makadaut nga mga epekto ug mahimo'ng hinungdan sa kamatayon. / TPM / SunStar Philippines