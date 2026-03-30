PNP naka-heightened alert sa Semana Santa

Gipasaka na sa Philippine National Police (PNP) ang heightened alert level aron mamentinar ang kalinaw ug kahapsay panahon sa pagdagsa sa mga tawo karong Semana Santa.
Sa usa ka press conference niadtong Lunes, Marso 30, 2026, niingon si PNP spokesperson Brigadier General Randulf Tuaño nga adunay 59,416 ka mga personahe sa kapulisan, augmentation units, ug mga boluntaryo ang gipakatap na sa mga estratehikong dapit.
Lakip niini ang mga simbahan, nag-unang kadalanan, mga bus terminal ug airport, komersyal nga mga dapit, ug mga dapit diin magtapok ang publiko.
Ang maong heightened alert status nagsugod niadtong Dominggo, Marso 29 sa Lukay.
Sa usa ka bulag nga pamahayag, si PNP chief Jose Melencio Nartatez Jr. nagpahinumdom sa mga police commander nga mangandam og sayo, mag-deploy og sakto, ug mentinaron ang presensya sa kadalanan aron malikayan ang mga krimen.
“To our motorists and public, follow traffic laws, avoid unnecessary risks and always prioritize safety. Our HPG (Highway Patrol Group) and ground units are now positioned in key areas to ensure safe and orderly travel,” matod ni Nartatez.
“This week is not only about operations, it is also about reflection. Holy week reminds us that service requires not only strength but patience, restraint and compassion,” dugang pa niya.
Giingon sab ni Nartatez nga magpabiling mabinantayon ang mga polis sa pag-monitor sa presyo sa mga batakang palitonon aron mapugngan ang ilegal nga pagsaka sa presyo.
Matod ni Nartatez, nagpabiling lig-on ang ilang koordinasyon sa Department of Trade and Industry (DTI) ug sa mga lokal nga kagamhanan (LGUs) aron mapanalipdan ang mga konsumidor batok sa mga mapahimuslanon nga naggamit sa tensiyon sa Middle East isip rason sa pagpataas sa presyo. / TPM / SunStar Philippines