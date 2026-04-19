PNP naka-high alert human sa engkuwentro sa Lanao

Gipasaka sa Philippine National Police (PNP) ang alert level sa tibuok rehiyon sa Bangsamoro human sa usa ka duguong engkwentro batok sa mga miyembro sa Dawlah Islamiyah-Maute Group (DI-MG) sa Lanao del Sur, diin 10 ka gidudahang mga terorista ang napatay.
Sa usa ka pamahayag niadtong Dominggo, Abril 19, 2026, si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatez Jr. nagkanayon nga ang tanang units sa kapulisan sa probinsya ug sa silingang mga dapit gipailalom sa heightened alert aron mapugngan ang posible nga bawos o retaliatory attacks gikan sa maong extremist group.
Ang maong kamanduan gipagawas human sa usa ka engkuwentro nga nahitabo atol sa operasyon sa kapulisan nga nagtinguha sa pagdakop sa duha ka taas nga opisyal sa DI-MG nga giila lang sa ilang mga alyas nga “Usman” ug “Muslih.”
Matod sa mga awtoridad, ang mga suspek, nga gituohang lider ug sub-leader sa grupo, namusil sa dihang niduol naa ang mga awtoridad sa ilang taguanan, hinungdan sa taas nga pinusilay. Ang duha kamga suspek apil sa 10 nga nakalas, sumala sa taho sa kapulisan.
Sumala sa PNP, nakuha usab sa operasyon ang nagkadaiyang mga armas lakip na ang mga M16 rifle ug M4, usa ka M1 Garand rifle, usa ka .38 caliber revolver, usa ka hand grenade, ug hasta mga kagamitan sa paghimo og improvised explosive devices (IEDs)
Si Nartatez niingon nga ang lokal nga mga unit sa kapulisan nagpadayon sa dungan nga operasyon uban sa militar aron gukdon ang nahabiling mga miyembro sa grupo ug mapugngan ang dugang kagubot.
“All our units in Lanao del Sur and nearby areas are on alert and are in constant coordination with our military counterparts in the conduct of operations to crush the remaining threat and eventually bring peace and development to the local communities,” batbat ni Nartatez.
Bisan pa sa posibilidad sa panimalos, gipaneguro sa PNP chief ngadto sa publiko nga ang mga awtoridad nagpabilin nga nagkontrolar sa sitwasyon sa seguridad sa probinsya.
Gipasabot niya nga ang heightened alert status usa ka precautionary measure aron maprotektahan ang mga sibilyan.
Giawhag usab ang mga residente nga magpabiling mabinantayon ug i-report ang bisan unsang kadudahang kalihukan ngadto sa lokal nga mga awtoridad.
“The PNP will remain relentless in ensuring peace and order in every community. I call on the public to remain calm but vigilant,” dugang ni Nartatez.
Ang DI-Maute Group, nga nalambigit sa nangaging extremist activities sa Mindanao, nahimong sentro sa nagpadayon nga security operations samtang ang gobyerno naningkamot nga hingpit nga mabungkag ang ilang nahabiling network. / TPM / SunStar Philippines