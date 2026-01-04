PNP nakatala'g 12.40% nga pagkunhod sa crime rate

Nakatala ang Philippine National Police (PNP) og 12.40 porsiyento nga pagkunhod sa mga insidente sa krimen gikan sa Enero hangtod sa Disyembre, 2025.
Sa usa ka pamahayag niadtong Enero 3, 2026, giingon sa PNP nga adunay 35,717 ka mga insidente sa krimen ang natala sa tibuok tuig 2025, mas gamay kon itandi sa 40,771 ka mga insidente niadtong 2024.
Sumala sa PNP, kadaghanan sa dagkong matang sa mga krimen nakasinati og dakong pagkunhod.
Ang pagpanglugos ang adunay labing dako nga pag-ubos nga niabot sa 22.68 porsiyento, gikan sa 9,910 ka mga kaso sa 2024 ngadto sa 7,662 sa 2025.
Gisundan kini sa carnapping, nga niubos og 20.18 porsiyento, gikan sa 332 ngadto sa 265 ka mga insidente.
Ang mga kaso sa pagpatay (murder) niubos og 17.80 porsiyento, gikan sa 4,151 ngadto sa 3,412; samtang ang homicide nius-os og 14.98 porsiyento, gikan sa 1,268 ngadto sa 1,078 ka mga insidente.
Ang mga kaso sa physical injury niubos og 13.98 porsiyento (gikan sa 5,593 ngadto sa 4,811), ug ang robbery nius-os og 11.87 porsiyento (gikan sa 4,136 ngadto sa 3,645). Ang pagpangawat nakatala og 4.31 porsiyento nga pagkunhod (gikan sa 13,232 ngadto sa 12,662).
Nipadayag og pagsalig si PNP acting chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatez Jr. nga kining pag-ubos sa krimen sa 2025 magpadayon hangtod sa 2026.
Gitataw niya nga ang kaluwasan sa publiko magpabilin nga maoy unang prayoridad sa ahensya.
“The crime reduction is the result of a sustained and whole-of-government effort. We focused on intelligence-driven operations, intensified police visibility, and stronger coordination with local government units and communities,” matod ni Nartatez.
“In 2026, we will continue to strengthen our measures to ensure the safety of every Filipino,” dugang niya.
Gipahinungod ni Nartatez ang pagkunhod sa krimen ngadto sa mas gipahugtan nga disiplina, tulobagon, ug propesyonalismo sa tibuok puwersa sa kapulisan. Gihatagan usab niya og importansya ang papel sa publiko niini.
“Kapag nagtutulungan ang pulis at mamamayan, mas epektibo ang crime prevention. The cooperation of communities played a crucial part in achieving this decline,” batbat ni Nartatez.
Matod ni Nartatez nga padayon nga palig-unon sa PNP ang data-driven policing, pagpatrolya, ug ang mas paspas nga pagtubag sa mga alarma.
Gitataw usab niya nga ang istrikto nga internal cleansing ug pagpatuman sa disiplina magpabilin nga sentro sa paghupot sa pagsalig sa publiko.
“Ang tunay na sukatan ng safety ay kung nararamdaman ng tao ang seguridad sa kanilang araw-araw na buhay -- sa kalsada, sa trabaho, at sa kanilang komunidad. We will remain vigilant, proactive, and responsive. Public safety is not just a number but a lived reality for every Filipino,” asoy ni Nartatez. / TPM / SunStar Philippines