PNP nakig-alayon sa brgy. alang sa luwas nga pagsugat sa 2026

Nanawagan ang Philippine National Police (PNP) niadtong Dominggo, Disyembre 28, 2025, sa mga opisyal sa barangay sa tibuok nasod nga motabang sa pagseguro nga ang selebrasyon sa Bag-ong Tuig mahimong luwas sa bisan unsang disgrasya.
"Barangay leaders are at the forefront of ensuring that local festivities remain incident-free. We urge them to be proactive in safeguarding their constituents, especially against the use of illegal firecrackers and even firearms during [the] New Year celebration," pamahayag ni acting PNP chief Lt. Gen. Jose Melencio Nartatez Jr.
Dungan niini, iyang gisubli ang iyang hangyo nga likayan ang paggamit og mga pabuto sa pagsugat sa Bag-ong Tuig.
Base sa datos gikan sa Department of Health (DOH), moabot sa 91 ka mga biktima sa pabuto ang natala gikan niadtong Disyembre 21 hangtod 27, lakip na ang duha ka mga menor de edad nga naputlan og tudlo.
Kini nga gidaghanon, nga nakuha gikan sa 62 ka mga sentinel hospital, nagpakita og 34 porsiyento nga pagkunhod itandi sa 137 ka mga kaso sa samang panahon sa niaging tuig.
"Patuloy nating pinapanawagan sa ating mga kababayan na iwasan ang paggamit ng paputok para sa inyong kaligtasan,” dugang ni Nartatez.
Giawhag usab niya ang publiko sa pagtaho sa bisan unsang pagpabuto og armas (indiscriminate firing) sa ilang mga komunidad human ang usa ka lalaki sa Tondo, Manila namatay human naigo sa saag nga bala niadtong adlaw sa Pasko.
"While your PNP is implementing safety measures to cover as many communities, the vigilance, cooperation and involvement of our kababayan (fellow citizens) in peace and order are really essential in keeping everyone safe," matod ni Nartatez.
Gipahinumdoman usab niya ang kapulisan ug mga tag-iya og armas nga ipatuman ang estrikto nga one-strike policy batok sa pataka nga pagpabuto. / PNA