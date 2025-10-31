PNP nangandam sa 2026 Asean Summit sa nasud

Nangandam ang Philippine National Police (PNP) og usa ka komprehensibo nga plano sa seguridad alang sa pag-host sa Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations (Asean) Summit sa 2026.
Sa usa ka pamahayag, ang Acting Chief sa PNP nga si Lieutenant General Jose Melencio C. Nartatez Jr. nipasalig og dako kabahin sa kaluwasan ug seguridad alang sa tanang mga delegado ug mga partisipante sa rehiyonal ug pangkalibutanon nga kalihukan.
“The Philippine National Police will be on alert as meetings for our hosting have commenced. We are updating our security playbook to ensure it can address any kind of eventuality, from traffic management to VIP protection,” dugang niya.
Gitataw ni Nartatez nga ang ilang pagpangandam magtutok sa makuti nga pagsusi ug pag-update sa tanang security protocols aron mahiangay sa modernong mga hulga.
Kini nga pagpangandam naglakip sa high-level nga koordinasyon sa mga kauban nga ahensya aron maseguro ang usa ka hapsay, luwas, ug malampuson nga pag-host sa internasyonal nga kalihukan.
Gisubli ni Nartatez ang pasalig sa kapulisan sa pagseguro sa hapsay nga pagpahigayon sa mga kalihukan, nga nag-una ang kaluwasan sa delegasyon sa Pilipinas ug sa langyaw nga mga bisita.
Matod niya nga ang estratehiya sa seguridad ipahiangay aron suportahan ang panan-aw ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. alang sa usa ka “chill ug maabiabihon” nga pag-host sa Asean.
Gipasabot ni Nartatez nga ang mga lakang sa seguridad kinahanglan nga lig-on apan dili ipaklaro aron mapadayag ang nabantog nga pagkamahigalaon sa Pilipinas. / TPM /SunStar Philippines