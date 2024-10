PNP nangandam sa Kalagkalag 2024

Nagsugod na sa pagpangandam ang kapulisan sa Central Visayas alang sa hugot nga pagpatuman sa seguridad sa mga sam-ang atol sa adlaw sa mga santos ug kalag sa Nobiyembre 1 ug 2.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas nga ila nang gi-identify ang mga sam-ang nga dagsaan sa daghang tawo.

Kini nga mga menteryo maoy ilang patutukan sa deployment sa mga police personnel sa matag lungsod ug siyudad sa Rehiyon 7.

Ipatuman gihapon sa kapulisan ang mga pamaagi nga ilang gipatuman sa miaging tuig nga nahimong malampuson dungan sa pipila ka mga kausaban aron mas mapatunhay ang kahusay ug kalinaw atol sa maong kasaulogan.

“As we all know this is an annual activity and we have already a security coverage in place for this one, kabalo naman tag pila kabuok sementeryo kabalo naman tag unsa nga sementeryo ang usually daghang tawo kabalo nata unsa nga sementeryo nga isolated naa man tay naka in place nga security diha since years past but of course kay naa man gyuy peculiarities every year we will conduct a re-assessment kung kinahanglan bang mag himo og adjustment,” matod ni Pelare.

Sa dili pa ang Nobiyembre 1, 2024 isaka na usab sa PNP ang ilang alert status gikan sa normal ngadto sa full alert.

Gimanduan ang matag dakbayan ug provincial directors nga magbutang og mga police assistance desk sa matag sam-ang ubos sa ilang hurisdiksyon.

Sa Dakbayan sa Sugbo, mohimo na usab og inspection ang Cebu City Police Office sa kapin 30 ka mga sam-ang sa siyudad sa pakig-alayon sa simbahan ug sa lokal nga pangagamhanan.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Maria Theresa Macatangay, deputy city director for operation sa Cebu City Police Office nga sa naandan modagsa ang mga tawo sa mga menteryo panahon sa Nobiyembre 1.

Duna nay template ang CCPO panahon nga dunay dagkong kalihukan sama sa kalagkalag nga maoy ilang sundon sa paghatag sa seguridad.

Wala pay nadawat nga report ang kapulisan nga dunay hulga sa maong kasaulogan apan ilang giklaro nga wala sila mokompiyansa. / AYB