Mas gipahugtan sa Philippine National Police (PNP) ang preparasyon sa ilang mga personnel aron matubag ang posible’ng hulga sa seguridad ug mga panagtigom sa publiko samtang nag-andam ang Senado sa pagdesisyon sa impeachment case batok kang Vice President Sara Duterte.
Matod ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatez Jr., ang maong preparasyon dili tungod kay nagpaabot sila og kagubot kondili isip lakang aron maseguro ang kaluwasan sa publiko.
Dugang niya, magpabiling walay gidapigan ang kapulisan, panalipdan ang katungod sa katawhan sa malinawon nga pagpundok ug seguruhon nga tahuron ang demokratikong proseso nga dili malapas ang kalinaw ug kahusay.
Una na nga gimando ni Interior Secretary Jonvic Remulla sa kapulisan nga mangandam sa posibleng mga sitwasyon nga mahimong motumaw sa impeachment proceedings, apan kinahanglan magpabiling neutral ug magtutok sa pagmintinar sa kalinaw ug kahusay.
Matod ni Remulla, ang kainit sa publiko may kalabutan sa maong kaso posibleng makapadugang sa tensiyon tali sa mga grupong nagkasumpaki og baroganan.
Matod ni Nartatez, ipatuman sa PNP ang direktiba ni Remulla pinaagi sa maampingong preparasyon, hustong presensiya sa kapulisan, ug hugot nga koordinasyon sa ilang mga lokal nga commander.
Tumong niini nga mapadayon ang kahapsay ug maseguro ang publiko, dili ang pagmugna og kahadlok o tensiyon.
Gimanduan sab ang mga Police Regional Office nga nalambigit ug ang National Capital Region Police Office (NCRPO) nga maghimo og security assessment sa ilang mga area of responsibility ug ilhon ang mga lugar diin posibleng ipahigayon ang mga panagtigom sa publiko.
Gimanduan sab ang police intelligence units nga bantayan ang mga kasaligang impormasyon kalabot sa posibleng hulga sa seguridad ug kaluwasan sa publiko. / PNA