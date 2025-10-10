PNP nangandam sa sagunson nga rally

MANILA – Bantayan sa kapulisan sa Metro Manila ang seguridad sa kada semana nga mga asembliya sa publiko nga ipahigayon matag Biyernes.
Si Acting Philippine National Police (PNP) chief Lt. Gen. Jose Melencio Nartatez, Jr. niingon sa usa ka pamahayag ning Biyernes, Oktubre 10, 2025, nga ang mga kumander sa Metro Manila ug sa ubang mga lugar diin ipahigayon ang mga asembliya sa publiko gipahimangnoan nga mangandam alang sa mga kalihukan, apil na ang pakig-alayon uban sa mga organizer.
Iyang gipasalig nga way namonitor ang PNP og seryuso nga mga hulga sa nasudnong seguridad.
“We understand the importance of these activities for people who seek the truth, for people who seek justice, for people who call for justice amid allegations of wrongdoings involving taxpayers’ money,” batbat ni Nartatez.
“On the part of the PNP, our police commanders on the ground, especially in Metro Manila, were already alerted of these series of protests every Friday leading to the Nov. 30 rally.”
Kabahin sa mga pagpangandam mao ang pagsiguro nga dili na masubli ang kagubot sa Manila niadtong Setyembre 21, nga gidugkatan sa usa ka grupo nga naglakip sa mga menor de edad.
Asoy ni Nartatez nga ang mga ground commander gimanduan nga maghimo og regular nga mga adjustment depende sa sitwasyon. Adunay igong gidaghanon sa mga opisyal ang mo-duty./ PNA