PNP obligado nga ipatuman ang pagdakop ni dela Rosa

Gibarugan sa Philippine National Police (PNP) ang ilang obligasyon sa pagpatuman sa warrant of arrest batok kang Senador Ronald “Bato” dela Rosa.
Gipasiugda nila nga ang iyang kanhi posisyon isip hepe sa kapulisan sa nasod dili makaapekto sa nagpadayon nga operasyon sa pagpangita ug pagdakop kaniya.
Sa usa ka pamahayag nga gipagawas ni PNP Chief Police General Jose Melencio C. Nartatez Jr., gipasiugda sa kapulisan nga ang pagpatuman sa warrant usa ka legal nga responsibilidad.
Dili kini mahimong isalikway tungod sa personal nga relasyon, politikanhong mga konsiderasyon, o sa kanhi ranggo sa maong indibidwal.
“The execution of a duly issued warrant of arrest against Senator Ronald ‘Bato’ dela Rosa is a legal obligation, not a matter of personal discretion or political consideration,” matod ni Nartatez.
Dugang pa sa hepe nga tumanon sa organisasyon ang ilang mga responsibilidad subay sa kasamtangang mga balaod ug pamaagi, bisan unsa pa ang posisyon ni dela Rosa.
Gipasalig sab niya nga sundon sa mga awtoridad ang tukmang proseso ug panalipdan ang mga katungod sa senador nga gigarantiyahan sa Konstitusyon atol sa pagpatuman sa warrant.
“The PNP will not be deterred by pressure, influenced by personalities, or remiss in its sworn duties. We will enforce the law without fear or favor. No position, influence, or personal affiliation places anyone above the law,” sumala pa ni Nartatez.
Ang maong pamahayag nigawas samtang gipakusgan sa mga awtoridad ang paningkamot nga pangitaon si dela Rosa, kinsa giingong gipagawasan og warrant of arrest sa International Criminal
Court (ICC) may kalabutan sa mga alegasyon sa krimen batok sa katawhan (crimes against humanity) nga naggikan sa kampanya batok sa ilegal nga druga sa administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte.
Si dela Rosa, kinsa nagsilbi isip hepe sa PNP gikan sa Hulyo 2016 hangtod sa Abril 2018, wala na makita sa publiko sukad siya nibiya sa Senado niadtong Mayo 14, 2026, taliwala sa mga panghitabo may kalabutan sa mga proseso sa ICC. / DEF