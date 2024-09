PNP officials gipanghulipan tungod sa Pogo

Gihulipan sa katungdanan ang hepe sa Lapu-Lapu City Police Office (LCPO) nga si P/Col. Ali Baron human mabulgar ang usa ka Philippine Offshore Gaming Operator (Pogo) hub sa Tourist Garden Hotel sa Barangay Agus sa maong siyudad atol sa pagronda sa mga sakop sa National Bureau of Investigation (NBI) 7, Presidential Anti-Organized Crime Commission (PAOCC) ug ubang ahensya sa gobyerno niadtong Agusto 31, 2024.

Lakip sa girelibohan sa katungdanan ang Intelligence Officer sa Police Regional Office (PRO) 7 ug ang Regional Chief sa Criminal Investigation and Detection Unit (CIDG) 7 nga si Police Colonel Marlon Santos.

Matod ni P/Lt. Col. Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa PRO 7, nga wala pay gipagawas nga order kung kinsa ang mohulip sa maong police officers nga gimandoan sa pagbakante sa ilang posisyon.

Dugang ni Pelare nga sa ilang nasayran nga dunay nagpadayon nga imbestigasyon kung duna bay mga lapses sa pagka diskobre sa Pogo hub sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga tungod ani kinahanglan sila nga hulipan una sa katungdanan.

"That was the reason why naay mga orders no but the orders came from the national headquarters, we will always abide the wisdom of our leaders in the PNP and ang amoa magpadayon ang Police Regional Office 7 under the leadership of Police Brigadier General Anthony Aberin sa paghimo sa among trabaho," matod ni Pelare.

Mipasabot si Pelare nga kung wala pay kasamtangan nga mohulip sa maong mga police officer ang sunod nga opisyal ang mao una ang modumala sa ilang unit nga biyaan.

Atol sa pagronda, kapin sa 160 ka mga langyaw nga nag-operate sa giingon’g Pogo hub ang nangasikop.

Kasagaran sa mga Chinese national, Indonesian ug adunay taga Myanmar.

Sumala ni Atty. Renan Oliva, NBI 7 director, nga gipaubos pa sa profiling ang mga na-rescue nga mga Chinese national nga gidudahan nga nag-operate sa scam.

Gipasabot ni Oliva nga adunay unang gi-inquest ang piskalya sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sa kaso sa slight illegal detention diin tulo ka Indonesian national ang naka-eskapo ug mireklamo niadtong Hulyo 21, 2024.

Migawas sa imbestigasyon nga dili lang ang duha ang biktima human mitug-an ang tulo ka Indonesian nga moabot sila sa 40 ngadto sa 60 ug aduna pa'y lainlain nga nationality ang gipatrabaho sa Pogo.

Tungod niini, mihimo og surveillance ang NBI 7 ug ubang ahensiya sa gobiyerno aron pagsuta kon unsa ka tinu­od.

Human na-verify ang maong report nakig-alayon ang NBI 7 sa PAOCC, DSWD ug Bureau of Immigration alang sa ilusad nga rescue operation.

Apan nakurat sila sa ilang pagsulod sa maong hotel nga adunay daghang computers nga nag-operate og love scam nga gipadagan sa mga Chinese national, Indonesian ug Myanmar nationals. / AYB