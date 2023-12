PNP: Pagbantay sa 12 Scams of Christmas

Kon kaniadto dunay mangi­lad sa atubangan, apan ka­ron tungod sa advance na sa teknolohiya, nisagop ang mga kriminal sa bag-ong matang sa papangilad sa online.

Ang Philippine National Police (PNP) nipagawas niining pahimangno nga gitawag nila og 12 Scams of Christmas:

1. fake shipping and deli­very notifications,

2. fake online charity scams,

3. fake shopping websites,

4. fake online sellers,

5. free trial scams,

6. fake Christmas gift card scams,

7. tech support scams,

8. crypto investment scams,

9. fake relative/friend scams,

10. dating scams,

11. foreign exchange investment scams,

12. loan scams.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa Police Regional Office (PRO 7) nga kon makadawat niining maong notification diha sa Facebook o sa email, ang labing maayo dili i-click ang link niini.

“Ang advise sa PNP og maka recieve mog mga fake delivery notification, i-report junk lang siya, ayaw nalang og patuli kay most probably this is a fake notification unya mao ni gamiton sa mga scammers para maka ilad pud sa mga tawo. Usually ani kining fake shipping delivery notification, fake online charity solicitation, fake shopping web sites or fake online sales,” matod ni Pelare.

Ang labing daghang mabiktima sa 12 scams of Christmas kining fake relative o friend sanglit sila nagtuo nga ang nakig chat niya mao ang iyang higala o ba kaha miyembro sa pamilya.

Kon duna may susama nga hitabo diin nagduda kon tinuod ba nga iyang kabanay ang nangayo og pinaskohan, tambag ni Pelare nga tawgon ang kabanay nga nakig chat aron masayran kon wala ba mabiktima sa hacking ang social media account niini.

Giangkon ni Pelare nga lisod ang pag bantay niini sa kapulisan sanglit dili man sila maka deploy og personnel diha sa internet apan, ang publiko na mismo ang magbantay sa ilang kaugalingon aron dili sila mabiktima sa scam ning Pasko.

Kini nga matang sa pangilad mas midaghan ni karon bisan sa gipatuman nga balaod sa Sim registration sanglit nangita’g pamaagi ang mga kriminal nga sila maka pamiktima sa ino­senting katawhan.