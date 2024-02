PNP: Pagbantay sa ‘love scam’

Pebrero na, buwan sa gugma. Apan ang kapulisan sa nasod nipasidaan sa publiko sa pagmatngon ning pagtumaw sa lainlaing paagi sa pagpangilad nga ilang gitawag og “love scam.”

Ang Scam Watch Pilipinas, usa sa mga buhatan sa gobyerno nga nag-edukar sa mga Filipino batok sa pagpangilad diha sa internet, nipahibawo nga magbantay ning nagkaduol nga Valentine’s Day tungod sa scammers nga nigamit ning panahon sa ilang diskarte sa pagpanguwarta.

Dason sa pasidaan, magbantay ilabi na kadtong mga tawo nga hilig mangita’g higugmaon diha sa internet.

Dunay walo ka matang sa love scammers. Ang mosunod mao ang imong angay nga bantayan.

1. Sad girl o boy, magpatuo nga masulob-on ug mangutang dayon;

2. The Seducer, diin gamiton ang iyang ka gwapo ug ka gwapa aron mangayo’g kwarta;

3. The Investor, magpatuo nga big time nga negosyante ug moagni kini nga mosulod og investment;

4. The Serviceman, nagpatuo nga naa sa military service o ba kaha polis aron mangilad;

5. The Escort, nga mogamit og hulagway sa profile picture nga makapatintal sa target;

6. The Slow Burn, ang mangingilad nga nag antos nga makuha ang pagsalig sa tawo;

7. The Blackmailer, ang mga tawo nga maayo’ng modani ug mangayo dayon sa hubo nga hulagway o video nga maoy gamiton sa pag-blackmail aron makakuha’g kwarta.

8. Ang katapusan ang Predator, edaran na diin ang ilang target mao kadtong mga batan-on pa nga maoy ilang biktimahon.

Tungod niini, ang kapulisan sa dakbayan sa Sugbo, pinaagi ni Police Lieutenant Colonel Janette Rafter, nanawagan sa publiko nga magbantay niining maong paagi diha sa social media aron dili mabiktima.

“Kita mismo no ma babaye man o laki, o kinsa man gani diha sa atoang komunidad let us be very cautious,” matod ni Rafter.

Ang Anti-Cyber Crime Unit 7 duna nay gipang post sa internet unsaon nga dili mabiktima sa online scammers ilabi na karon nga nagkaduol na ang adlaw sa gugma.

Ang Scam Watch Pilipinas dunay gipakatap nga hotline nga mamahimo’ng matawgan kon ugaling nagduda sila sa ilang mga nakaila sa Facebook nga nipadayag sa ilang gugma.

Ang PNP miawhag sa katawhan nga dili dayon motuo sa pulong nga gugma niadtong wala pa nila mailhi sanglit mao kini ang labing giabuso nga pulong sa tibuok kalibutan.