PNP pahugtan ang seguridad sa dungan nga pagsugod sa Ramadan ug Kwaresma

Pahugtan sa Philippine National Police (PNP) ang ilang seguridad sa tibuok nasod samtang nangandam ang mga Muslim ug Kristiyanos sa pag-obserbar sa Ramadan ug Kwaresma nga parehong magsugod sa Pebrero 18, 2026.
Sa usa ka pamahayag, si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatez Jr. nagkanayon nga ang mga puwersa sa kapulisan gimanduan nga pakusgan ang ilang
presensya sa kadalanan ug palig-unon ang koordinasyon sa mga komunidad aron maseguro ang luwas ug malinawon nga pagsimba.
Karong tuiga, ang balaang bulan sa Ramadan ug ang Ash Wednesday (Badlis) parehong magsugod sa Miyerkules, Pebrero 18—usa ka talagsaon nga higayon diin ang panahon sa pagpuasa sa Islam ug ang panahon sa Kwaresma sa mga Kristiyanos natunong sa samang adlaw.
“Police visibility and community engagement are our priority. We are deploying a sufficient number of personnel, including our Salaam Police Center units, to mosques and churches nationwide,” matod ni Nartatez.
Dugang pa niya, nagpatuman ang PNP og dinalian nga kausaban sa seguridad ug nakig-alayon sa mga lider sa relihiyon aron madumala ang dagsa sa mga tawo
ug mapugngan ang mga mangingilad o kriminal panahon sa mga relihiyosong kalihukan.
Giaktibar na sa PNP ang usa ka nasudnong plano sa seguridad nga naglakip sa mga dagkong terminal sa sakyanan, mga simbahan, ug mga sikat nga destinasyon sa mga turista nga gilaumang dagsaon sa mga tawo panahon sa balaang bulan sa Ramadan ug sa Kwaresma.
Isip kabahin sa mga lakang sa seguridad, ang mga awtoridad magtukod og 24-hour police assistance desks duol sa mga dagkong simbahan ug moske aron makahatag og dinaliang tabang sa mga deboto. /TPM/SunStar Philippines