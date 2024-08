PNP palpak gihapon pagsikop ni Quiboloy

Napakyas ang labing ulahing pagpangita sa Philippine National Police (PNP) sa 30-ektaryang King­dom of Jesus Christ (KOJC) Central Compound sa Buhangin, dakbayan sa Davao human wa madakpi sa mga awtoridad ang "gipangita sa balaod" nga si Pastor Apollo Quiboloy ug ang iyang mga kauban nga akusado, kini bisan pa sa pag-deploy og 2,000 ka mga armadong personnel.

Ang operasyon, nga nagsugod sa mga alas 3 sa buntag niadtong Sabado, Agusto 24, 2024, nagtimaan sa ikaupat nga reyd sukad niadtong Hunyo 10, usa ka adlaw nga gitawag og “Day of Infamy.”

Ang pagpangita ni Quiboloy way gitakdang petsa sa pagtapos.

Ang mga personahe gikan sa lainlaing mga rehiyonal nga buhatan sa PNP uban sa Rehiyon 10, 11, 12, ug 13 nga nanguna sa paningkamot sa pagkakaron nakasakop sa 22 ka mga istruktura sulod sa compound.

Bisan pa sa makuting pagpangita, si Police Regional Office-Davao Region (PRO-Davao) director Brig. Gen. Nicolas Torre III nagpabiling malaumon nga si Quiboloy naa pa sa maong lugar.

Siya usab niingon nga sila naggamit sa mga life detector sa pagpangita sa pinitik sa kasingkasing sa tawo.

“He's definitely there. They're trying to sneak him out. We have informants inside. We just haven't been able to find him due to their well-planned movements within the compound,” matod ni Torre nga magpadayon ang pagpangita.

Nagduda si Torre nga posibleng nagtago si Quiboloy sa usa ka partikular nga lugar diin posibleng ilawom sa yuta base sa nadawat nga impormasyon.

Gipasabot niya sa media nga ang search teams nakigbisog sa dako nga gidak-on ug komplikado sa compound, nga upat ka pilo nga mas dako kay sa Smart Araneta Coliseum.

"He's able to move around, but there's a possibility it's an underground location. With the size of the place and the numerous exits, even we are getting lost and separated," dasson niya.

Padayon ang pagrepaso sa PNP sa ilang stratehiya kay mao kini ang unang higayon nga ilang gisusi ang matag suok sa compound.

Bisan pa sa kapin sa 24 oras nga pagpangita, wala pa nila makit-an ang ilang mga target. / DEF