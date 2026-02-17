PNP: Smuggled nga sigarilyo ‘gipaluyohan’ og 2 ka opisyal

Gipahugtan sa Philippine National Police (PNP) ang ilang kampanya sa tibuok nasod batok sa mga ilegal nga operasyon sa sigarilyo, dungan sa pasidaan nga binilyon ka pesos nga ilegal nga kita ang posibleng gigamit sa pagpundo sa organisadong mga krimen ug uban pang supak sa balaod nga mga kalihukan.
Sa usa ka pamahayag, si PNP Chief Jose Melencio Nartatez Jr. niingon nga ang bag-uhay lang nga mga operasyon nagbutyag sa gidak-on ug modernong pamaagi sa mga ilegal nga planta sa paghimo og sigarilyo, nga nagtumbok sa iyang gihulagway nga “mas lawom nga kriminal nga istruktura.”
Sumala sa mga intelligence report, matod ni Nartatez nga adunay gitawag nga “tobacco lord” ug duha ka magbabalaod ang giingong nagpundo niini nga mga operasyon.
“Based on our intelligence reports and the scale of these operations, this is not just about tax evasion -- this is organized crime,” asoy ni Nartatez.
Nagpasidaan siya nga ang kita gikan sa ilegal nga negosyo, nga gibanabana nga moabot og binilyon ka pesos, mahimong mapunta sa ubang ilegal nga kalihukan sama sa smuggling sa armas, human trafficking, ug bisan ang pagpundo sa mga pribadong armadong grupo (private armed groups).
Nidugang si Nartatez nga ang mga imbestigador nagsubay na karon sa agianan sa kuwarta luyo niining ilegal nga network sa sigarilyo, nagsusi kon giunsa paglihok sa pundo sa nagkalainlaing rehiyon ug nag-ila sa mga indibidwal nga nalambigit sa matag level sa supply chain.
Ang mga awtoridad nakiglambigit na karon sa Bureau of Customs ug uban pang mga ahensya sa balaod aron masundan ang dagan sa mga baligya ug kuwarta, isip bahin sa mas lapad nga tinguha nga gub-on ang gitawag ni Nartatez nga “ecosystem” nga nagsuporta sa ilegal nga patigayon.
“We will not allow this to become a source of funding for various types of crimes in our country,” batbat ni Nartatez.
Naghatag usab si Nartatez og seryusong pasidaan niadtong mga giingong nagpaluyo sa operasyon, nga nag-ingon nga ang impluwensya sa politika o gahom sa kuwarta dili makapanalipod ni bisan kinsa gikan sa prosekusyon.
“No amount of money, influence, or political connections can protect those behind this. Whoever is involved -- whether a so-called ‘tobacco lord’ or a public official -- we will go after you,” pagtino ni Nartatez.
Gihangyo ni Nartatez ang publiko nga suportahan kining maong ang kampanya batok ning ilegal nga kalihukan. / TPM / SunStar Phils