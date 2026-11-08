PNP, susihon kon aduna bay kauban si Markle sa child exploitation sa Pilipinas

Gipakusgan sa Philippine National Police (PNP) ang ilang mga paningkamot aron mailhan ang mga indibidwal sa nasud nga posibleng mitabang o miapil sa giingong mga kalihokan sa pagpahimulos sa mga bata nga gikalambigitan sa Amerikanong si Thomas Markle.
Sa usa ka pahayag, gibutyag ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatez Jr. nga ang imbestigasyon nagtumong sa pagtino sa gilapdon sa posibleng pagkalambigit ni Markle sa pagpahimulos sa mga bata samtang anaa siya sa Pilipinas, ug aron masuta kun aduna ba siyay mga lokal nga kauban nga posibleng nagpahigayon o miapil sa maong mga giingong krimen.
“Child exploitation is not the work of one person alone when others enable, facilitate, or profit from the abuse. We will pursue every lead, identify everyone involved, and make sure that no individual who preys on children or helps perpetrators evade accountability is beyond the reach of the law,” matod ni Nartatez. “Our responsibility is not only to hold the principal suspect accountable but also to dismantle the network that allows these crimes to happen.”
Si Markle, 82, ang amahan ni Meghan Markle, Duchess sa Sussex, gidakop sa Florida tungod sa giingong paghupot og mga materyal sa pag-abuso sa sekswal sa bata, lakip na ang mga litrato nga giingong nagpakita kaniya uban sa mga hubo nga menor de edad.
Niatubang siya kang US Magistrate Judge Thomas Wilson sa Sam M. Gibbons United States Courthouse sa Tampa, Florida.
Niadtong Septiyembre, gisugdan sa PNP ang imbestigasyon batok kang Markle human ang tulo ka memory card ug ang iyang cellphone, nga giingong adunay sulod nga materyal sa pag-abuso sa sekswal sa bata, gitugyan sa iyang anak.
Nanawagan si Nartatez sa mga indibidwal nga posibleng nabiktima ni Markle nga ireport ang ilang mga kasinatian ug pormal nga mopasaka og mga reklamo. Miingon siya nga ang ilang mga asoy makatabang sa mga awtoridad sa pagpalig-on sa kaso batok sa suspek ug paggukod sa ubang mga indibidwal nga posibleng nalambigit. / TPM