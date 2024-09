PNP: Unang adlaw sa Bar exam hapsay, malinawon

Walay natala nga problema ang kapulisan sa dakbayan sa Sugbo sa ilang paghatag sa seguridad sa unang adlaw sa Bar Examination nga gipahigayon sa University of San Jose Recoletos (USJ-R) Basak Campus sa Dominggo, Septiyemrbe 8, 2024.

Matod ni Police Major Jiceree Basitao, hepe sa Inayawan Police Station, nga mao usab ang ground commander sa security nga base sa data nga gihatag sa Supreme Court dunay 1,114 ang nikuha sa examination samtang 59 niini ang wala makatunga.

Tungod kay ang unang adlaw sa Bar Exam natunong man sa Dominggo wala kaayo makabalda sa dagan sa trapiko apan ilang gipanglantawan nga sa ikaduhang adlaw sa Bar exam sa Miyerkules, Septiyembre 11, nga mohuot ang mga sakyanan sa Natalio Bacalso Ave. tungod kay tingklase man kini.

Sa Dominggo, Septiyembre 15, maoy ikatulo ug kataposang adlaw sa exam.

Subay niini, ila kining gipangandaman pinaagi sa pagdugang og mga personnel gikan sa Cebu City Transportation Office CCTO aron mo sulbad sa problema sa traffic.

“Over all our security coverage is successful, Traffic is manageable since it falls on a Sunday, and we can expect na by Wednesday it will be a heavier traffic considering it is on a weekday. But nevertheless we have deployed number of personnel to man the traffic, naa tay CCTO personnel also,” matod ni Basitao.

Sama sa naandan nag butang sila og barriers sa gawas sa tunghaan aron dili mag huot ang kabanay ug ang supporters sa usa ka Bar Examinees.

Nihangyo ang PNP sa mga higala ug mga kabanay lakip na ang mga supporters niini nga tumanon lang ang pahimangno ug kung asa ang designated area nga mamahimo sila nga makahatod ug makasugat human sa pasulit aron dili ma disturbo ang mga mikuha sa Bar Exams.

Wala silay tugotan nga maka estambay nga sakyanan sa gawas sa tunghaan aron dili makamugna og kahuot sa dagan sa trapiko.

“Hangyo lng namu sa mga relatives, friends and supporters nga mo follow sa mga designated areas nga gi allocate for them so as not to disturb the bar exam process. They are allowed 200 meters radius on the testing centers.” dugang ni Basitao.

Una na nga mipatuman ang kapulisan sa dakbayan sa Sugbo og liquor ban ug anti-noise ordinance nga giluwatan ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia aron dili ma disturbo ang mga mikuha sa bar examination.

Gitahasan ni Basitao ang mga Barangay Police Security Officers sa Pardo nga maoy molusad og roving sa 100 meter radius sa USJR ug gipa himangnoan ang kabalayan nga naa sa palibot labot sa maong kamandoan sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo sulod lang sa adlaw nga dunay Bar Exam. / AYB