PNP: Unang adlaw sa klase hapsay, malinawon

Padayon nga nag-monitor ang Police Regional Office (PRO) 7 sa tanang tunghaan sa Central Visayas (CV) sa unang adlaw sa pagbukas sa klase kagahapon, Hulyo 29, 2024.

Sama sa naandan, ang unang adlaw maoy dunay labing daghan nga tinun-an nga nagdasok sa gawas ug sulod sa mga eskwelahan.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Abe­rin, hepe sa PRO 7, nga sa dul-an 4 mil ka mga tunghaan sa tibuok rehiyon 7, ila ning gipa­dalhan og police personnel aron pagseguro sa seguridad sa mga tinun-an ug magtutudlo.

Daghan, matod pa, ang na­ngutana sa kapulisan kon ang presensya sa mga polis sa gawas sa tunghaan kutob lang sa unang adlaw sa pag-abli sa klase, matod ni Pelare nga ilang i-assess kon kanus-a mamahimong kuhaan ang gidaghanon nga gi-deploy nga polis sa nagkadaiyang eskwe­lahan.

Kon manormal na ang sitwasyon, diha na mobalik usab sa naandan nga trabaho ang kapulisan sa usa ka dapit apan dili mamahimong biyaan ang pagbutang og police personnel sanglit tibuok tuig tingtungha. ilang bantayan ang mga eskwelahan ilabi na ang night high school.

“Karon man gud ma-hype pa ang mga tawo sa eskwela probably wala pa maanad ang mga bata, naa pay new students nga moadto sa es­kwelahan wala katultol or wala pa ka ako unsaon paglabang og dalan that is why we put maximum number of police officers...” pasabot ni Pelare.

Matag eskwelahan, dunay gipamutang nga mga police assistance desk aron maoy maduolan kon makasugat og problema ang mga estudyante lakip na ang mga magtutudlo.

PNP PERSONNEL

Samtang, ang Philippine National Police (PNP) nag-deploy og total nga 33,286 ka mga personnel sa kapulisan aron maseguro ang kalinaw ug han-ay sa pagbukas sa klase.

Ang PNP usab nagtukod og Police Assistance Desks (PA­Ds) duol sa mga eskwelahan ug gipakusgan ang foot ug mobile patrols aron matubag ang mga kabalaka sa seguridad ug maghatag dayon og tabang sa bisan unsang insidente.

“The safety of our children as they return to school is our utmost priority. We encourage everyone to cooperate and report any suspicious activities to the nearest PAD or local authorities,” matod n PNP Chief General Rommel Marbil. / AYB / Sunstar Phi­lippines