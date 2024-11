PNP: Undas 2024 ‘generally peaceful’

Ang pag-obserbar sa All Souls’ ug All Saints’ Days gihulagway nga ‘generally peaceful,’ sumala sa Philippine National Police (PNP) niadtong Dominggo, Nobiyembre 3, 2024.

Sa interbyu sa radyo, ang tigpamaba sa PNP ­nga si Briga­dier General Jean Fajardo niingon nga walay dagkong panghitabo o insidente nga natala sa Undas 2024 gikan Nobiyembre 1 hangtod 2.

“Masaya tayong mag-report na naging mapayapa at maayos naman sa pangkalahatan nationwide ang naging paggunita ng Undas ngayong taon dahil wala naman ta­yong naitala na major incident na maaaring makadisrupt ng paggunita ng Undas. Bagamat may mga naitala tayo, ‘yung sunog sa may Bagbag cemetery at ilan mga minor incidents, but all those ay hindi naman nakaapekto sa sitwasyon ng ating bansa,” matod ni Fajardo.

“Nagpapasalamat tayo sa kooperasyon ng ating mga kababayan dahil sila rin mismo ay naging alerto at vigilant sa pagbabantay ng kanilang seguridad at we also would like to commend ‘yung participation at tulong ng ating force multipliers," dason niya.

Si Fajardo niingon nga ang PNP magpabilin nga ubos sa heightened alert hangtod sa Lunes, Nobiyembre 4, apan namatikdan nga ang deployment shifts nagtutok sa pagsiguro sa luwas nga pagbiyahe sa publiko. / SunStar Philippines