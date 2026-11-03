PNP: Viral nga litrato ni Dela Rosa sa sementeryo, kuha sa miaging 3 ka tuig

Gipahayag sa Philippine National Police (PNP) niadtong Martes, Nobiyembre 3, 2026, nga ang litrato ni Senador Ronald “Bato” dela Rosa nga nibisita sa sementeryo—nga nag-viral atol sa pagsaulog sa Undas 2026—kuha pa diay sa miaging tulo ka tuig.
Atol sa usa ka press conference, gibutyag sa tigpamaba sa PNP nga si Colonel Allen Rae Co nga nakumpirma sa ilang imbestigasyon nga ang maong litrato, diin makita si Dela Rosa sa sementeryo sa Digos, usa ka karaan nga hulagway.
“It was confirmed by our tech team that it was an old picture and the one who posted it or the owner of the picture himself commented that this was taken three years ago,” matod ni Co.
Gipanghimakak niya ang mga espekulasyon nga bag-o lang nagpakita sa publiko si Dela Rosa.
Nagpasidaan siya sa publiko batok sa pagkatap sa mga fake news o bakak nga balita, ilabi na mahitungod kang Dela Rosa, ug giawhag sila nga mosalig lamang sa mga kasaligang tinubdan.
Hugot sab nga gipanghimakak ni Co ang mga taho nga nag-isyu ang PNP og shoot-to-kill order batok sa senador.
“Again, may I remind the public to only share or believe information coming from verified and official sources. There is no shoot-to-kill order out. Let me repeat, there is no shoot-to-kill order,” saysay ni Co.
Niuyon sab ang tigpamaba sa PNP sa opinyon ni kanhi PNP chief ug karon Senador Panfilo “Ping” Lacson nga ang secrecy discipline (disiplina sa pagtago sa impormasyon) mahinungdanon kaayo sa pagpangita sa mga high-profile nga target ug sa pagdumala sa mga sensitibong kaso.
“That is the very reason why we cannot and we do not expound on what we are doing. These are part of operations and there is what we call as operations secrecy,” matod ni Co, dungan sa pag-ingon nga nagpadayon gihapon ang pagpangita kang Dela Rosa.
Si Dela Rosa ang kasamtangang “most wanted” nga tawo sa nasod, diin adunay ganti nga P50 milyunes alang sa iyang pagkasikop.
Aduna siyay arrest warrant nga giisyu sa International Criminal Court (ICC) tungod sa iyang giingong kalambigitan sa mga krimen batok sa katawhan (crimes against humanity) pinaagi sa pagpatay, may kalabutan sa kampanya batok sa ilegal nga druga ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. /TPM/SunStar Philippines