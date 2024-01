PNP wa makontento sa pangangkon sa ‘killer’

Bisan sa pag-angkon sa suspek sa pagpatay kang Sinulog Idol vocal coach Joel Jude Suson Unchuan, mas naila nga Coach J, di pa sirhan sa Police Regional Office (PRO 7) ang imbestigasyon sa iyang kamatayon.

Kini bisan sa pag-angkon ni Sanny Lumangca nga nag-inusara siya sa pagpatay kang Unchuan niadtong gabii sa Disyembre 29, 2023 sulod sa sakyanan sa inilang personality sa Sugbo.

Matod ni Police Lieutenant Col. Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa Police Regional Office 7, nga ila pa subayon kon duna bay kauban si Lumangca sa paghimo sa krimen.

Una na nga nibutyag ang suspek sa iyang extra judicial confession nga nag-inusara siya sa pagpatay sa biktima gamit ang bakos sa dihang wala sila magkasinabot.

“We take into account the extrajudicial confessions but the police will not solely its findings on the extrajudicial confessions so ang among buhaton karon among i-file ang kaso against the suspect but the investigation is still open to determine if naa pabay laing involve,” matod ni Pelare.

Usa sa mga tinuon sa kapulisan kon nganong naabot si Lumangca sa dakbayan sa Naga aron ihagbong ang lawas sa biktima, bisan niangkon nga di siya kahibawo momaneho og sakyanan.